Nắng ấm ở miền Bắc chỉ kéo dài trong hai ngày, từ khoảng đêm 1/3 sẽ đón thêm đợt không khí lạnh gây mưa, khiến một số nơi nhiệt độ ngày không vượt qua 20 độ C.

Hôm nay miền Bắc đã có nắng nhẹ do khối khí lạnh suy yếu, nhiệt độ trưa và chiều tăng lên 20-22 độ C, về đêm phổ biến 16-17 độ C ở đồng bằng. Ngày mai, nền nhiệt ở Bắc Bộ còn tăng thêm 1-2 độ C, cao nhất trong ngày đạt 21 đến 23 độ C.

Miền Bắc đón không khí lạnh trong hai ngày 1 và 2/3. Ảnh: Ngọc Thành.

Hình thái thời tiết trên sẽ chấm dứt khi từ trưa hoặc chiều 1/3 miền Bắc đón thêm khối không khí lạnh tăng cường. Theo Cơ quan khí tượng, nó sẽ gây mưa nhỏ khiến nền nhiệt về đêm xuống còn 13-15 độ C ở đồng bằng và 11-13 độ C ở vùng núi. Sang ngày 2/3, một số nơi nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 20 độ C.

Đến 3/3, trời chuyển nắng nhẹ và nền nhiệt miền Bắc bắt đầu tăng trở lại.

Nhiệt độ trong tuần ở miền Bắc từ 27/2 đến 5/3. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương. Đồ họa: Việt Chung.

Đợt không khí lạnh lần này được các chuyên gia nhận định chủ yếu gây gió mạnh trên biển. Tại Vịnh Bắc Bộ từ chiều 1/3 có gió đông bắc mạnh cấp 6. Khu vực bắc biển Đông mạnh cấp 6-7. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 2/3 cũng sẽ xuất hiện gió mạnh cấp 6.

Theo Vnexpress