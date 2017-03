Hôm nay (21/3) các tỉnh Đông Bắc Bộ bắt đầu có mưa, mưa rào trở lại, chiều mai mưa sẽ mở rộng sang khu vực phía Tây, sau đó lan tới các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Nguyên nhân là do ở tầng thấp, gió Đông Nam cấp ẩm vẫn đang duy trì, trong khi ở trên cao xuất hiện một rãnh gió Tây khiến không khí bị xáo trộn gây mưa. Dự báo dạng mưa rào bất chợt tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ còn kéo dài hết ngày 22/3. Trong cơn mưa cần đề phòng dông sét, tố lốc, gió giật, mưa đá, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi.

Do có mưa nên nền nhiệt khắp miền Bắc trong ngày hôm nay sẽ giảm khoảng 1-2 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội được dự báo ở mức 27 độ C, các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Quảng Ninh ở mức 26 độ, Lạng Sơn 24 độ C

Tại các tỉnh Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất hôm nay tại thành phố Điện Biên Phủ 32 độ C, Sơn La 30 độ, Lào Cai 29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị hôm nay cũng sẽ không vượt quá 29 độ C. Riêng Thừa Thiên-Huế vẫn ở mức 31-32 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay vẫn sẽ duy trì nắng nhiều, nền nhiệt từ 31-35 độ C. Nhưng vào chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông./.