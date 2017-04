Nắng nóng ở miền Bắc còn kéo dài hết hôm nay với mức nhiệt cao nhất có nơi 39 độ C. Từ ngày mai không khí lạnh tràn xuống, đẩy nền nhiệt giảm 7-10 độ C.

Hôm nay các trạm khí tượng ghi nhận mức nhiệt lúc 13h phổ biến ở Tây Bắc Bộ là 36-38 độ C; một số nơi 39 độ C như Yên Châu (Sơn La), Lạc Sơn (Hòa Bình).

Phía Đông Bắc Bộ, vùng nắng nóng xảy ra ở Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang. Ngay cả đồng bằng cũng có nơi xuất hiện nắng nóng, như Nho Quang và Cúc Phương (Ninh Bình) lúc 13h là 37 độ C.

Tại Hà Nội phổ biến 33-34 độ C, tăng khoảng 1-2 độ C so với hôm qua.

Miền Bắc trải qua 4 ngày nắng nóng, với mức nhiệt một số nơi lên 36-38 độ C. Ảnh: Ngọc Thành.

Kiểu thời tiết trên sẽ không kéo dài lâu, bởi lúc này khối khí lạnh đã tiến sát biên giới các tỉnh miền Bắc, trong đêm nay và ngày mai nó sẽ gây mưa rào và giông diện rộng, kèm theo đó là nguy cơ về sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 12/4, không khí lạnh sẽ đẩy nền nhiệt miền Bắc nhiều nơi giảm 10 độ C, như vùng núi các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Giang. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở đồng bằng và Hà Nội phổ biến 25-26 độ C, vùng núi còn 23-24 độ C, trời chuyển mát.

Đến đêm, khu vực đồng bằng tiếp tục giảm nhiệt, còn 19-22 độ C, trời chuyển lạnh; miền núi dưới 18 độ C, trời chuyển rét.

Với miền Trung, chiều nay nắng nóng gay gắt xảy ra từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Lúc 13h, nhiệt độ một số nơi hơn 39 độ C như Con Cuông (Nghệ An, Hương Khê (Hà Tĩnh).

Ngày mai, không khí lạnh sẽ giúp nền nhiệt các tỉnh này giảm dưới 30 độ C. Riêng từ Quảng Bình đến Phú Yên mức nhiệt vẫn ở mức cao là 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ. Đến hết ngày 13/4, nắng nóng mới chấm dứt ở miền Trung.

Theo Phạm Hương /Vnexpress