Ngày 3/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao trên 39 độ C. Từ ngày mai, một đợt không khí lạnh tràn về làm dịu nắng nóng.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 2/5, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cụ thể, các địa phương nắng nóng gay gắt là Tương Dương, Quỳ Hợp (Nghệ An) và Đông Hà (Quảng Trị) 39 độ C, Mường La 38,5 độ C, đặc biệt Yên Châu (Sơn La) 39,5 độ C.

Trung tâm khí tượng dự báo hôm nay 3/5, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở hầu hết khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 đến 16h.

Cùng lúc, khu vực Hà Nội nắng nóng 35-37 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, song song với nắng nóng, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống làm nén rãnh áp thấp. Vì vậy, từ gần sáng mai 4/5, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, có thể xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày mai, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và dịu dần ở khu vực Trung Trung Bộ.

Thời tiết và nhiệt độ Hà Nội những ngày tới. Đồ họa: Hoàng Như.

Hoàng Như