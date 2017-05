Nhằm chào mừng ngày KH&CN Việt Nam (18/5), VUSTA và Microsoft đã tổ chức Ngày hội Công nghệ vì cộng đồng, giới thiệu về chương trình miễn phí công nghệ điện toán đám mây cho các tổ chức các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận ngày 10/5 tại Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, PGS. TS Lê Bộ Lĩnh - phó Tổng Thư ký Quốc Hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - cho rằng: “Bản chất cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 là kết nối. Sự tiến bộ công nghệ, đặc biệt là thông tin truyền thông, đã giúp chúng ta có sự kết nối tốt hơn. Ý tưởng hỗ trợ công nghệ để kết nối, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức của Microsoft và VUSTA là vô cùng thiết thực”.

Giải thích về lý do tổ chức chương trình Technology for Good, ông Nguyễn Bá Quỳnh - Giám đốc khối Khách hàng chính phủ và Doanh nghiệp Nhà nước, Microsoft Việt Nam - cho rằng: “Tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi được định nghĩa là chúng tôi mong muốn đem lại những điều tốt đẹp, giúp các cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới làm được nhiều hơn, đem lại nhiều giá trị hơn. Đây là lý do chúng tôi đồng hành cùng các tổ chức chính phủ, phi chính phủ để thực hiện mục tiêu cao cả này”.

Quang cảnh ngày hội Công nghệ vì cộng đồng sáng 10/5.

Gắn điện toán đám mây với CMCN 4.0, ông Quỳnh chia sẻ: “Nói đến CMCN 4.0 ta không thể không nói tới thiết bị thông minh. Nhưng thiết bị thông minh không thể đem lại giá trị tốt đẹp cho xã hội nếu như không có sự hiện diện của công nghệ điện toán đám mây”.

Tại Việt Nam, sau 1 năm thực hiện chương trình, Microsoft đã đào tạo và cung cấp các phần mềm miễn phí với giá trị tương đương 1 triệu USD cho các tổ chức, cá nhân thuộc tổ chức đó, giúp họ tận dụng công nghệ thông tin để đem lại hiệu quả trong công việc.

Microsoft mong muốn hỗ trợ STEM ở Việt Nam

"Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên nền tảng Digital Transformation (chuyển đổi kỹ thuật số). Và sự chuyển đổi kỹ thuật số không thể nào làm được mà không dựa trên STEM. Con người Việt Nam, đặc biệt giới trẻ, rất có khả năng về Toán. Tuy nhiên, hiện nay sự kết nối giữa toán học và các ngành khác vẫn còn nhiều phải bàn và Microsoft mong muốn hỗ trợ cầu nối nối giữa Toán học và các ngành khoa học này.

Phong trào chỉ tạo nên một làn sóng nhưng để đem lại kết quả đòi hỏi phải duy trì. Trong chương trình hỗ trợ giáo dục của Microsoft, STEM là một trong nhiều thứ chúng tôi muốn hỗ trợ.

Hiện Microsoft kết hợp với nhiều tổ chức nghiên cứu giáo dục khác đã tạo ra những chương trình giảng dạy cho học sinh, hỗ trợ thầy cô giáo giảng dạy tốt hơn các môn học STEM thông qua công cụ giảng dạy. Bên cạnh đó, chúng tôi đưa vào bài học những công cụ như Miccraft để tăng cường tính sáng tạo của học sinh, từ đó tạo động lực cho sự phát triển nền khoa học, công nghệ" - ông Nguyễn Bá Quỳnh - Giám đốc khối Khách hàng chính phủ và Doanh nghiệp Nhà nước, Microsoft Việt Nam - nói .

Hiền Thảo