Siêu sao người Argentina góp công lớn giúp Barca đánh bại Valencia với tỷ số 4-2 ở vòng 28 La Liga.

Bàn thắng: Luis Suarez 35', Messi 45' phạt đền, 52', Andre Gomes 89' - Mangala 29', El Haddadi 45'+1

Đang hồi sinh dưới sự dẫn dắt của HLV Voro, Valencia thi đấu rất có nét trong trận đấu tối 19/3 trên sân Nou Camp. Đội bóng áo trắng không chỉ thực hiện được nhiều đợt phản công ấn tượng mà còn ghi bàn trước nhờ cú đánh đầu của hậu vệ Eliaquim Mangala.

Nếu không có sự cố khiến Valencia rơi vào thế mất người, Barca có thể đã không chiếm được ưu thế lớn trên sân. Từ vị trí của một người hùng, Mangala trở thành tội đồ khi cố tình kéo áo nhằm ngăn Luis Suarez dứt điểm đối mặt với thủ môn Diego Alves trong vòng cấm. Hậu vệ này phải nhận một thẻ đỏ (trước đó đã nhận thẻ vàng), đồng thời mang lại quả phạt đền mà Messi thực hiện chính xác nâng tỷ số lên 2-1.

Messi đóng vai trò quyết định trong chiến thắng của Barca. Ảnh: Reuters

Bên cạnh cú sút căng từ chấm 11m đưa Barca vượt lên lần đầu tiên, Messi còn đóng góp bàn quyết định nâng tỷ số lên 3-2. Đây là một tuyệt phẩm thể hiện sự tinh tế và quyết đoán qua màn che bóng trước hai hậu vệ rồi tung cú sút bất ngờ vào góc gần đánh bại thủ môn Diego Alves.

Luis Suarez chỉ ghi được một bàn nhưng cũng thi đấu ấn tượng không kém Messi. Bằng những pha thoát xuống đầy tinh quái, tiền đạo người Uruguay thường xuyên là nỗi ám ảnh đối với hàng thủ Valencia. Trước khi đem lại quả phạt đền cho Messi, Suarez trực tiếp lập công bằng cú sút cứa lòng đẹp mắt san bằng tỷ số 1-1 ở phút 35.

Suarez (trái) tỏ ra quá khó lường đối với hàng thủ Valencia.

Neymar cũng thi đấu hiệu quả nhưng có phần đen đủi khi muốn trực tiếp ghi bàn. Tiền đạo này suýt tái hiện cú sút phạt hàng rào vào lưới PSG khi đưa bóng chạm cột dọc bật ra. Neymar cũng có một pha đối mặt thủ môn Alves nhưng ham sút khiến bóng đi chệch khung thành. Vào thời điểm đó, nếu được chuyền bóng, Suarez hoàn toàn có thể dứt điểm vào lưới trống để sớm nâng tỷ số lên 4-2. Không ghi được bàn nào, nhưng Neymar cũng để lại dấu ấn đậm nét qua cú ném biên nhanh giúp Suarez mở tỷ số và pha dọn cỗ như đặt cho Andre Gomes ấn định chiến thắng.

Trong khi đó, sau khi rơi vào tình thế mất người, Valencia cũng kịp có được bàn danh dự thứ hai. Cầu thủ gỡ hòa 2-2 cho đội khách là một tiền đạo đang thi đấu theo dạng cho mượn từ chính... Barca, Munir El Haddadi. Tiền đạo này lập công một cách dễ dàng khi đệm bóng cận thành sau đường chuyền ngang như đặt của Jose Gaya.

El Haddadi không vui mừng sau bàn thắng vào lưới Barca.

Nhờ chiến thắng trước Valencia, Barca đã khôi phục khoảng cách chỉ kém hai điểm so với đội dẫn đầu Real. Trong khi đó, Sevilla đang dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ ba do để thua Atletico Madrid với tỷ số 1-3. Barca hiện hơn sáu điểm so với Sevilla (63-57).

Hạnh Nguyên

Theo vnexpress