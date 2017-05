Đừng lo ăn mỡ sẽ khiến bạn mập, béo, hãy cho phép bản thân thưởng thức món tóp mỡ rim mắm trong những ngày mưa gió để cảm nhận hết vị ngon, khác biệt của món ăn này.

Nguyên liệu làm tóp mỡ rim mắm

- 1kg mỡ phần (nên chọn mỡ khổ, không nên chọn mỡ lá)

- 1 thìa to nước mắm, 1 thìa to dấm, 1/2 thìa to đường, 1 thìa to nước, 1 thìa nhỏ mì chính, ớt và ớt bột.

Cách làm tóp mỡ rim mắm

- Bước 1: Mỡ phần thái nhỏ rồi cho vào chảo rán và đảo đều tay đến khi thành tóp thì vớt ra.

- Bước 2: Nước mắm, dấm, đường, bột ớt, ớt và mì chính hòa tan đều vào một bát.

- Bước 3: Hành thái nhỏ phi thơm rồi đổ nước mắm vào đun đến khi sệt.

- Bước 4: Cho tóp vào đun và đảo đều tay trong vòng 2 phút là được.

Tóp mỡ rim ăn cùng với cơm nóng hay xôi nếp nóng rất ngon.