"Ai mà hay phải uống bia rượu chắc chắn cũng sẽ có giai đoạn thấy nóng gan, hay mệt mỏi, miệng đắng, ăn ngủ không ngon, nặng hơn nữa là men gan cao. Bạn thực sự may mắn khi hôm nay đã được biết đến giải pháp từ những trải nghiệm thực tế vô cùng quý báu của tôi và nhiều người khác" - anh Lý - 37 tuổi chia sẻ.

Mệt mỏi, đau đầu sau mỗi cuộc nhậu, đó là biểu hiện ban đầu của suy giảm chức năng gan

Anh Lý cho biết: Ngày trẻ mình nhậu mãi không sao, vài năm gần đây thấy mệt hơn. Cứ đi nhậu về ngủ say li bì, sáng ra dậy là đầu đau như búa bổ, tứ chi cơ nhục coi như không còn lực. Đầu óc mất đi sự minh mẫn tỉnh táo, thay vào đó là cảm giác mệt mỏi, chán ăn.

Ban đầu mình nghĩ chắc có tuổi hơn rồi, sức yếu hơn nên vậy, giờ đây vô tình gặp lại thằng bạn làm bác sĩ mới giật mình hiểu được nguyên nhân hóa ra là hậu quả của chức năng gan đã bị suy giảm.

Trong rượu, đặc biệt là rượu quê rất lắm chất độc hại cho gan

Khi gan còn khỏe, chưa bị suy giảm chức năng thì gan sẽ làm việc hết sức để thải độc từ rượu, điều này làm cho mình lâu say, ít mệt mỏi và không bị đau đầu do rượu gây ra. Nhưng khi chức năng gan suy giảm, gan không còn hoạt động tốt và thải độc nhanh do rượu gây ra nữa thì chính lúc này gan cũng bị nhiễm độc từ rượu, toàn bộ cơ thể đều bị ảnh hưởng và biểu hiện đầu tiên mình cảm thấy đó là nhanh say, nhanh mệt, đau đầu, tứ chi cơ nhục mất lực và yếu. Có những hôm sáng ra không thể dậy nổi.

Thế mình mới hiểu tại sao có những chai rượu nút lá chuối có mấy chục nghìn một chai mà lại cũng có những chai rượu mấy triệu 1 chai. Hóa ra rượu xịn hơn rượu nút lá chuối ở chỗ nó đã được loại bỏ gần như là hết độc tố cho cơ thể rồi, nên uống dễ vào, khó say, không đau đầu và không bị mệt mỏi. Nhưng mấy ai có tiền mà uống rượu xịn đâu chứ, nên việc nã chất độc vào người theo đường rượu được diễn ra hàng ngày, hết ngày này qua ngày khác, vậy thử hỏi gan nào chịu đựng mãi được.

Gan chỉ thực sự lên tiếng khi các biểu hiện đã quá rõ ràng như: Vàng da, đắng miệng, ăn không ngon, người kém minh mẫn...

Mình 37 tuổi đâu phải là già, còn nhiều bậc tiền bối hơn mình cả chục tuổi mà uống vẫn tốt lắm. Khi cơ thể quá mệt mỏi, miệng đắng, ăn không ngon và còn có cả biểu hiện vàng da thì mình mới đi khám. Lúc này chỉ số men gan của mình lên gần 1000UI/L trong khi chỉ số men gan người bình thường có dưới 40UI/L.

Bác sĩ nói men gan của mình quá cao, và chức năng gan bị ảnh hưởng quá nhiều. Đáng ra ngay khi có biểu hiện uống rượu, bia mà đau đầu, mệt mỏi, kém minh mẫn tỉnh táo mình nên đi khám hoặc phòng bệnh về gan ngay thì bây giờ không đến nỗi chỉ số men gan cao và sức khỏe sa sút, da bắt đầu chuyển từ xanh sang vàng như này.

Cây Đơn kim - vị cứu tinh tuyệt vời cho những lá gan bị suy giảm chức năng, men gan cao, đặc biệt do bia rượu gây nên.

Cầm tờ công thức máu trong tay, mình về chia sẻ cùng hội nhậu để bạn bè thông cảm và đừng ép mình uống nữa thì được một bậc tiền bối là một ông anh 48 tuổi chia sẻ : "Đừng quá lo lắng, anh cũng từng bị men gan cao ngất ngưởng như chú, da còn vàng hơn chú bây giờ nhưng anh được bạn bè chỉ và đã dùng sản phẩm Bảo ích can - chứa cây đơn kim, các thành phần khác hoàn toàn từ thảo dược Việt Nam giúp hạ men gan rất tốt, đưa gan về chỉ số men gan bình thường và hết cả vàng da, mệt mỏi chỉ sau 15 ngày. Quá nể phục luôn. Chú em dùng thử xem".

Nếu chưa khám xét gì thì mình còn vô tư, chủ quan, kệ bệnh tật. Nhưng biết bệnh rồi đúng là không chữa không thể an tâm được. Đủ mọi sự suy nghĩ, lo lắng cứ hiện lên trong đầu. Nghĩ khôn thì ít, nghĩ dại thì nhiều. Tâm trạng có lúc suy sụp, xuống dốc kinh khủng. Mình nghe lời ông anh chạy ra ngay hiệu thuốc gần nhà mua thử sản phẩm Bảo Ích Can có chứa cây Đơn Kim về dùng xem có phù hợp với mình hay không? Chứ nghĩ đến đống thuốc tây bác sĩ kê mà thấy ớn quá. Uống lắm thuốc tây đôi khi chỉ tổ hại dạ dày mà người cũng mệt ghê lắm. Càng uống thuốc thì lại càng mệt.

Rất nhiều người đã dùng Bảo Ích Can chứa cây đơn kim hạ men gan cao chỉ sau có 15 ngày sử dụng.

Dược sĩ tại quầy thuốc tư vấn là dòng sản phẩm đẳng cấp nhất và tốt nhất hiện nay về gan trên thì trường dành cho những người men gan cao do bia rượu là sản phẩm Tuệ Đức Bảo Ích Can. Dược sĩ cũng bật mí thêm là uống Bảo Ích Can ngày 4 viên và chỉ khoảng 5 ngày mình đã thấy khỏe ra rất nhiều rồi.

Sau khoảng 15 ngày thì hầu như ai cũng đã hài lòng về sản phẩm, chỉ số men gan hạ rõ rệt. Người thấy đỡ mệt mỏi, đầu óc minh mẫn, sảng khoái, tỉnh táo, miệng đỡ đắng, ăn ngủ tốt hơn và khỏe khoắn hơn nhiều. Dược sĩ cũng tư vấn dùng thêm 1 viên vitamin B1 mỗi ngày sẽ tăng hiệu quả sử dụng của Bảo Ích Can tốt hơn.

5 ngày đã đỡ mệt mỏi, 30 ngày men gan về chỉ số ổn định, hết vàng da nhờ dùng Bảo Ích Can.

Quả thật, chỉ sau có 5 ngày sử dụng sản phẩm mà tôi như lấy lại sự sống. Thấy cuộc sống sung sướng hơn nhiều khi đầu óc nhẹ nhàng, minh mẫn, người thấy khỏe lắm, sáng ngủ dậy thấy sảng khoái, không mệt mỏi. Tôi không còn đắng miệng nữa, ăn ngon miệng và ngủ sâu giấc. Sau 20 ngày tôi đi xét nghiệm chỉ số men gan còn 302UI/L. Sau 30 ngày thì về 38UI/L. Một kết quả quá kinh ngạc với chỉ số men gan cao ngất ngưởng như tôi. Nước da của tôi đã hồng hào trở lại, màu vàng đáng sợ và ám ảnh đã biến mất. Đầu óc trở lên minh mẫn đến lạ.

Bảo Ích Can đã mang lại cho mình nhiều hơn mình tưởng, đó không chỉ là sức khỏe, là kiến thức, là sự hiểu biết, là sự nghiệp, là hạnh phúc gia đình, là biết bao nhiêu điều may mắn, thành công do sự minh mẫn, tỉnh táo, khỏe khoắn mang lại.

Anh Lý rất tâm đắc và chân thành chia sẻ lại.

