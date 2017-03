Trong tạp chí y học Hepatology số tháng 3/2008, W. Ray Kim, M.D., Mayo Clinic và cộng sự báo cáo rằng men gan cao dự báo sẽ giảm dần tuổi thọ, tăng tỷ lệ tử vong từ 21 đến 78%. Men gan cao là dấu hiệu báo động nhiều bệnh lý nghiêm trọng như viêm gan, xơ gan, ung thư gan.

Chị Lê 40 tuổi ở Hà Nội chia sẻ lại câu chuyện của chồng mình bị men gan cao đã sang giai đoạn xơ gan mà chị không ngờ một phần lớn là do lỗi của chị.

Hôm đó là ngày thứ 7 mình thấy có cuộc gọi đến từ bác sĩ phòng khám tư do họ không liên lạc được với chồng mình bằng di dộng. Bác sĩ bảo chồng mình bị men gan cao, xơ gan giai đoạn mới, có thể gây xơ gan nặng, ung thư gan. Trong đầu mình còn chưa hình dung xơ gan là bệnh gì, men gan cao là sao? Mình chỉ biết gan là rất quan trọng và ung thư là căn bệnh chết người, nên mình bỏ hết việc nhà cửa lao thẳng đến bệnh viện để hỏi rõ hơn tình hình thì được biết.

Nguyên nhân gây men gan cao, xơ gan không chỉ là do bia rượu…

“ 71% xơ gan là do bia rượu, 29% là do stress, ăn uống hàng ngày không đủ dinh dưỡng, hoặc ăn quá nhiều đồ ăn nhanh, đồ ăn chế biến sẵn không đảm bảo vệ sinh, đồ ăn nguội lạnh mất dinh dưỡng, rồi thực phẩm bẩn tràn lan như hiện nay chứa đầy những chất độc hại. Nên nếu mình không có giải pháp bảo vệ gan sẽ làm gan nhiễm độc, ngày càng suy yếu, dần dẫn đến xơ gan, ung thư gan!”

Bác sĩ cũng nói: “Gan là cơ quan chính để “giải độc” trong cơ thể, “rác rưởi” sẽ bị ứ đọng khắp nơi gây “ngộp thở” cho tất cả các tế bào trong cơ thể nếu chức năng “ Giải độc” của gan không tốt. Vì thế người bị bệnh gan sẽ trở nên kém minh mẫn, trí nhớ giảm dần, chậm chạp, hay cảm thấy khó chịu, buồn nôn. Người mệt mỏi, chán ăn, bần thần, lắm lúc không thiết tha điều gì, có thể sút cân, có thể mọc nhiều mụn, bụng to…Nặng thì da và mắt trở nên vàng, mặt nám đen…. Bệnh nhân, như thế mỗi ngày một yếu đi và có thể dẫn đến xơ gan, chai gan, ung thư gan”

Gan cũng cần phải được chăm sóc, đừng quá vô tâm luôn tạo áp lực và chất độc cho gan.

Bác sĩ có nói: “Anh nhà đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn xơ gan. Anh ấy có chia sẻ là phải uống bia rượu nhiều, không dừng được vì anh đang phải cố gắng hoàn thành nốt các hợp đồng, dự án với mục tiêu muốn mua nhà cho vợ con nhân dịp 15 năm ngày cưới. Ngoài ra, lối sinh hoạt hàng ngày của anh nhà không ổn, thường xuyên thức khuya, dậy sớm làm việc, ăn nhiều đồ dầu mỡ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lắm chất độc hại sẽ là gánh nặng cho gan. Gan phải thực hiện chức năng giải độc cho cơ thể, vậy mà mình lại cứ liên tục nhồi chất độc cho gan, bắt gan làm việc quá sức thì gan nào chịu đựng được. Đã vậy anh nhà lại chuyên ăn trưa không đúng giờ, tối ăn đồ nguội lạnh, thì không đủ dinh dưỡng cho gan. ......

Thảo dược Việt Nam an toàn, lành tính tốt cho gan của người Việt Nam có thể hồi phục được gan đã bị tổn thương, hạ men gan, phòng ngừa xơ gan.

May thay bác sĩ có bảo chị cứ yên tâm, ngày nay Khoa học hiện đại đã nghiên cứu ra thảo dược để giúp giải độc gan, tăng cường chức năng gan và dùng cho người có chỉ số men gan cao, xơ gan giai đoạn mới giống như anh nhà là sản phẩm Tuệ Đức Bảo Ích Can. Sản phẩm hoàn toàn 100% từ thảo dược Việt Nam, an toàn, lành tính, tốt cho gan người Việt Nam và đã được bộ y tế công nhận công dụng, được cấp phép lưu hành trên toàn quốc.

Chiều hôm đó anh đã đi khám lại và đưa cho chị xem chỉ số men gan của anh đã giảm từ 100UI/L xuống còn 40UI/L. Bản thân anh cũng kinh ngạc về kết quả này.

Chị đã hiểu được nỗi vất vả của anh và không còn cằn nhằn về việc anh uống rượu nữa, vì chị hiểu anh cũng không hề muốn, đơn giản chỉ là sự ép buộc, và anh cũng đang cố gắng giảm dần chuyện đó. Việc cằn nhằn với anh chỉ làm anh thêm stress và áp lực, thay vào đó chị chung vai cùng anh để lo kinh tế gia đình, để chăm sóc các con, chăm sóc anh chu đáo để anh luôn hạnh phúc, ấm áp bên gia đình. Hơn nữa, từ ngày anh dùng liền Bảo Ích Can 3 tháng, ổn định men gan là trong nhà lúc nào cũng sẵn có Bảo Ích Can nên chị cũng yên tâm phần nào. Chị luôn chủ động kiểm tra xem trong cặp đi làm của anh còn Bảo Ích Can không để chị bỏ vào, và nhớ dặn anh phải uống đều 2 đến 4 viên/1 ngày nếu có uống rượu để giúp gan giải độc nhanh tác hại của rượu.

Theo chia sẻ của chị Lê –Hà Nội 40 tuổi!

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh