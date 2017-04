Biết bé B. chỉ ở nhà một mình, Toàn khống chế và thực hiện hành vi đồi bại với bé.

Ngày 4-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Viết Toàn (21 tuổi, ngụ xã Tân Phước, thị xã La Gi) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục bé gái năm tuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 chiều 3-4, chị C. mẹ cháu B. (năm tuổi) ngụ phường Phước Lộc, thị xã La Gi đi ra ngoài giải quyết công việc gia đình và để con gái ở nhà một mình. Đến 14 giờ cùng ngày, Toàn, là người họ hàng chị C., sang nhà chị C chơi. Biết bé B. chỉ ở nhà một mình, Toàn khống chế và thực hiện hành vi đồi bại với bé.

Chị C. sau khi đi công việc quay về phát hiện Toàn đi như chạy ra khỏi nhà. Linh tính có chuyện không lành, chị C. vào tìm thì thấy bé B. bị nhiều vết trầy xước trên cơ thể nên gặng hỏi thì bé B. khai do Toàn gây ra.

Lập tức chị C. đưa con gái đến Công an phường Phước Lộc tố cáo và công an đã tiến hành lấy lời khai, đưa Toàn về trụ sở làm việc. Bước đầu Toàn đã thừa nhận hành vi xâm hại cháu B. Sáng nay 4-4, bé B. đã được đưa đến Trung tâm giám định pháp y Bình Thuận để giám định y khoa.