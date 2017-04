Ngôi nhà là cơ sở may mặc xảy ra cháy lớn, trong giây phút nguy cấp, người mẹ đã ôm con gái 2 tuổi nhảy từ tầng hai xuống đất thoát khỏi đám cháy.

Khoảng 5h20 sáng nay17/4, cơ sở may mặc trên đường Nguyễn Thái Học (quận Tân Phú, TP HCM) có khói bốc lên nghi ngút, sau đó ngọn lửa bùng phát bao trùm căn nhà.

Chủ nhà phát hiện sự việc đã chạy ra bên ngoài hô hoán, cùng mọi người dùng nước dập lửa. Tuy nhiên, do ngôi nhà chứa nhiều vải nên lửa cháy rất nhanh rồi lan sang ngôi nhà bên cạnh.

Hiện trường cơ sở may xảy ra cháy, người mẹ ôm con 2 tuổi nhảy xuống - Ảnh: Nguyễn Yên

Người dân sau đó đã gọi Cảnh sát PCCC quận Tân Phú. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Tân Phú đã điều 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Khoảng 6h30, đám cháy được dập tắt, tài sản trong cơ sở may bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, ngôi nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, thiệt hại tài sản.

Nhiều người dân kể lại, khi vụ cháy xảy ra, vợ của cơ sở may đã ôm con gái nhảy từ tầng hai ngôi nhà xuống đất. Rất may, 2 mẹ con đều an toàn, không xảy ra chấn thương.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng quận Tân Phú điều tra.

Kim Thoa