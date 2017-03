Mẹ Á hậu Trương Thị May khẳng định con gái là người hiếu thảo, sống tình cảm nên chưa bao giờ để mẹ xách đồ nặng, hay chỉnh váy áo chốn đông người.

Mẹ Trương Thị May - cô Trương Mỹ Tiền - kể lại cha Trương Thị May mất sớm, từ lúc người đẹp chưa đủ tuổi hiểu đời, có lẽ vì thế á hậu rất “bám” mẹ.

Á hậu từng nói với mẹ: “Con mong lúc nào cũng có mẹ song hành. Được nhìn thấy mẹ bên cạnh thì mọi việc con làm đều không cảm thấy lo lắng, mệt mỏi”.

Hình ảnh Trương Thị May cầm ô che cho mẹ nhận được nhiều lời khen. Ảnh: Nguyễn Thành.

'Tôi dạy con không được để mọi người chờ đợi mình'

Cô Trương Mỹ Tiền đồng hành cùng Trương Thị May từ những ngày con gái "chân ướt, chân ráo" tham gia showbiz, khi đó, người đẹp đăng quang ngôi vị Á hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006.

Ban đầu cả cô Tiền và Trương Thị May đều bỡ ngỡ vì không am hiểu môi trường showbiz. Hai mẹ con cứ “thuận theo chiều gió, đến đâu tính đến đó”.

“Lúc mới đăng quang, May nhận được nhiều công việc chụp ảnh, diễn thời trang, đóng quảng cáo. Và nguyên tắc của tôi dành cho con là khi con nhận công việc gì thì phải đúng giờ và làm việc hết lòng. Có lần báo chí hẹn 8h có mặt. Tôi và May đến lúc 7h30".

Cha mất sớm nên Trương Thị May cùng mẹ chăm sóc bà ngoại bị liệt và lo cho các em nhỏ trong nhà. Ảnh: Nhân Phạm.

Mẹ Trương Thị May chia sẻ: "Tôi nói với con, mình phải chịu khó đợi mọi người, không nên để người khác đợi mình. 10h mọi người có mặt. Cuộc phỏng vấn kéo dài 2 tiếng, đến 12h mọi người dùng cơm. May phải trang điểm. Hai mẹ con để bụng đói đến 5h chiều mới chụp ảnh xong.

Tôi chỉ kịp xin ly nước để con uống dằn bụng. Lòng tôi xót xa và tự trách bản thân không có kinh nghiệm để chuẩn bị đồ ăn mang theo cho con”, cô tâm sự về những khó khăn ngày đầu làm trợ lý cho con gái.

Đứng sau hậu trường hỗ trợ con gái, cô Tiền một lúc đóng 2-3 vai trò. Vừa là chỗ dựa tinh thần cho con, vừa là quản lý, trợ lý. “Tôi nghĩ, không có ê-kíp nào tốt hơn người thân. Tôi ở cạnh con, truyền cảm hứng và dặn con chịu khó phấn đấu bằng tất cả tình thương mà một người mẹ nên làm”.

'Ai nói sao cũng được'

Cô Tiền khẳng định Trương Thị May chưa bao giờ để cô mang xách nặng. Nhưng bản thân là người mẹ, cô tự nhắc mình không bỏ lỡ việc giúp con. "Tôi hiểu con gái mình hơn ai hết. Ai có nói tôi sao cũng được miễn trong mắt tôi, May là đứa con hiếu thảo, ngoan hiền mà ông trời ban cho”.

Trong mắt cô Tiền, con gái là người ngoan ngoãn, hiếu thảo. Ảnh: Nhân Phạm.

Trước nhiều ý kiến cho rằng các bà mẹ trong showbiz dễ khiến con cái mất tính độc lập khi hỗ trợ quá nhiều, cô Tiền nêu quan điểm “ai nghĩ sao cũng được”.

Trong mắt cô, con gái là người có trách nhiệm, hiếu thảo, biết lắng nghe và có khả năng tự chăm sóc bản thân từ nhỏ. Năm 16 tuổi, cô đã hỗ trợ mẹ chăm sóc bà cố bị liệt. Trong gia đình, May còn phụ giúp mẹ chăm sóc các em nhỏ khi ba qua đời.

Về hành động mẹ hoa hậu Kỳ Duyên hỗ trợ nâng váy, xách hành lý cho con gái, mẹ Trương Thị May khuyên mọi người nên có cái nhìn dễ chịu, thông cảm cho trường hợp này. Nếu đó là trong một chuyến đi chơi thì việc này không đúng với chuẩn mực lễ nghĩa, nhưng nếu là công việc thì hết sức bình thường.

Mẹ Trương Thị May để con gái theo đạo Phật là quyết định đúng đắn nhất. Theo cô, giáo lý Phật pháp đã giúp May vượt qua nhiều thị phi, cám dỗ trong môi trường nghệ thuật. "Có thể tự hào nói rằng May chưa từng nói xấu, ghen tỵ hoặc dèm pha bất kỳ ai. May đi làm mỗi ngày bên mẹ. Xong việc thì hai mẹ con trở về nhà với bà ngoại và các em", mẹ á hậu khẳng định.

Cũng có khi á hậu đứng trước những cám dỗ danh lợi, thì lời của Đức Phật và hình ảnh sư phụ hiện ra trước mắt cô như một tiếng chuông cảnh tỉnh: "Con ơi, nghèo cho sạch, rách cho thơm". Bấy nhiên thôi cũng đã làm Trương Thị May cảm thấy hổ thẹn nếu mình trót có suy nghĩ đen tối.

'Sẽ theo con hết cuộc đời'

Cũng có lúc sức khỏe cô Tiền không được tốt. Vài tháng trước, cô giảm 10 kg vì thiếu ngủ. Trong 4 tháng, cô liên tục mất ngủ. Cuối cùng phải tìm đến phương pháp châm cứu. 3 ngày châm cứu liên tiếp, bệnh mới thuyên giảm.

Mẹ á hậu mong có sức khỏe để theo con gái đến hết cuộc đời. Ảnh: Nhân Phạm.

“Tôi vẫn vững tâm dù đau bệnh. Trời có lúc mưa lúc tạnh, con người cũng vậy, dầm mưa riết cũng thấm. Nhưng có lẽ tôi được trời hộ trì và truyền sức mạnh, động lực vững vàng vượt qua tất cả để sống lâu. Tôi phải cố gắng vì còn phải chăm sóc mẹ gần 80 tuổi và những đứa trẻ còn quá nhỏ”, cô bày tỏ.

Thời gian mẹ bệnh, Trương Thị May rất chu đáo, luôn hỏi thăm: “má ơi, má có sao không?”, “má có muốn ăn gì không?”, “trong người má thế nào?"... Á hậu còn nguyện giảm 10 năm tuổi thọ để hồi hương cho mẹ qua cơn bệnh 6 năm trước.

“Tôi hiểu con gái mình hơn ai hết. Ai có nói tôi sao cũng được miễn trong mắt tôi May là đứa con hiếu thảo, ngoan hiền mà ông trời ban cho. Nếu ông trời thương ban cho sức khỏe, tôi sẽ theo con hết đời”, mẹ Á hậu Dân tộc tự hào nói.

Minh Tâm