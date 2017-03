Trong chớp mắt không nhìn thấy con đâu, người nhà tất tả gọi tìm thì tá hỏa phát hiện trẻ cắm đầu trong lu nước.

Theo lời kể của người nhà, trong lúc người lớn không để ý, bé chúi đầu vào xô để phía sau nhà. Khi phát hiện thì bé đã tím tái. Người nhà lập tức đưa bé đi cấp cứu.

Tại BV Nhi Đồng 1, bé được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đã giãn đồng tử, suy mạch, hôn mê sâu. Do thời gian ngưng tim quá lâu, bé đã chết não. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, tích cực cấp cứu, cho bé thở máy nhưng mọi chuyện đã muộn.

Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng em bé không qua khỏi. Ảnh VNE

Trả lời trên Vnxpress, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, các bác sĩ đã nỗ lực nhồi tim rất lâu, dùng thuốc vận mạch cho bé nhưng vẫn không giữ được tính mạng cháu. Cái chết của bé khiến các bác sĩ tiếc nuối rằng nếu gia đình phát hiện sớm và biết cách sơ cứu kịp thời cho con trước khi đưa đến viện thì cuộc đời bé đã không quá ngắn ngủi.

Theo bác sĩ Phương, đa số trẻ bị ngạt nước nếu ngưng tim ngưng thở quá 4 phút sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến não. Nếu tình trạng ngưng thở quá 10 phút, nạn nhân hầu như vô phương cứu chữa, khó tránh nguy cơ tử vong. Một số trường hợp có thể giữ được mạng sống nhưng để lại di chứng nặng nề, phải sống đời sống thực vật. Trong khi đó ngạt nước do ngã chúi đầu vào xô, lu đựng nước, chậu nước, hòn non bộ, là tai nạn rất thường gặp cho trẻ nhỏ.

"Phát hiện và sơ cấp cứu cho trẻ bằng cách nhồi tim, hà hơi thổi ngạt trong thời gian vàng 4 phút đầu là cực kỳ quan trọng vì sẽ giúp cung cấp máu và oxy lên não kịp thời", bác sĩ Phương khuyến cáo.

Theo lời khuyên của các bác sĩ, khi con trẻ gặp nạn đuối nước, sau khi sơ cứu ban đầu và gọi cấp cứu 115, trên đường đưa trẻ đến cơ sở y tế cần tiếp tục ấn tim hà hơi thổi ngạt liên tục không được gián đoạn. Rất nhiều trẻ đến viện vẫn không thể qua khỏi vì không được sơ cứu đúng cách ngay khi xảy ra tai nạn.

Trên Báo Công an TP Hồ Chí Minh, bác sĩ Phương đưa ra khuyến cáo tai nạn do bé té ngã vào lu nước, xô, chậu, thau,… là tai nạn xảy ra thường xuyên, vì trẻ em thường hiếu động, nhất là giai đoạn mới biết bò, biết đi. Đặc biệt, ở lu, xô, thau nước đầy thì ít xảy ra, nhưng khi nước sắp cạn thì nhiều trường hợp bé với tay để chơi và ngã luôn vào các dụng cụ chứa nước này. Về phần cha me, khi không thấy con, đi tìm thì chứng kiến luôn cảnh đau lòng.

Trẻ giai đoạn mới biết bò, biết đi, phụ huyng phải giám sát không rời trẻ. Lu, xô, chậu trong nhà phải nằm khu cách ly, trẻ không tiếp cận được để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Quỳnh Anh (T/H)

Theo Đời sống Plus