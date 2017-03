Chiều tối đón con về nhà thì phát hiện vùng kín của con bị trầy xước bên trong, chảy máu nhiều. 2 chiếc quần cháu mặc (quần thể dục mặc bên ngoài và quần đùi bên trong) bị đính đầy máu.

Trường tiểu học Lương Thế Vinh, quận Thủ Đức, TPHCM nói chị Như tố con mình bị xâm hại vùng kín.

Ngày 11/3, chị Như (sinh năm 1979, ngụ phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM) kêu cứu đến báo Tiền Phong về sự việc cháu Phương (con gái chị, SN 2010, học sinh lớp 1/8 Trường tiểu học Lương Thế Vinh, quận Thủ Đức) bị xâm hại vùng kín.

Chị Như phản ánh, trưa 14/2, sau khi ăn trưa xong, cháu Phương về lại lớp để ngủ trưa cùng các bạn. Tuy nhiên, cháu bị 1 người đàn ông tên Đông xâm hại vào vùng kín ngay tại lớp.

“Đến chiều tối, sau khi đón con về nhà thì chị phát hiện vùng kín của con bị trầy xước sâu bên trong, chảy nhiều máu. Kiểm tra, chị phát hiện 2 chiếc quần cháu mặc (quần thể dục mặc bên ngoài và quần đùi bên trong) bị dính dầy máu”, chị Như bức xúc nói.

Chưa dừng lại ở đó, buổi tối cùng ngày khi thay đồ cho cháu, chị Như phát hiện máu vẫn còn chảy và dính trên quần cháu đang mặc.

Chiếc quần bị dính máu nghi cháu Phương bị xâm hại.

Nghi ngờ có điều không lành, chị Như gặng hỏi con mãi thì được con nói là bị một người tên Đông xâm hại vùng kín.

Sau khi nghe cháu nói, quá bức xúc, người mẹ trẻ này đã gọi điện thoại cho cô giáo chủ nhiệm nhưng không liên hệ được nên chị đã gọi điện báo cho bảo mẫu (Tên Giang) trình bày sự việc.

Gia đình đã đưa cháu Phương tới bệnh viện Từ Dũ khám. “Các bác sĩ đã trực tiếp kiểm tra vết thương và cho biết con tôi bị có vết rách bên trong vùng kín, đây là vết thương do bị xâm hại”, chị Như chua xót nói.

Ngày 15/2, chị Như đã trình báo cho Công an phường Bình Thọ và Đội Cảnh sát điều tra trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức. Các vật chứng như quần áo dính máu, các tài liệu liên quan đến hồ sơ bệnh án, giấy xét nghiệm của bệnh viện Từ Dũ đều được chị cung cấp cho công an.

Chị Như cho biết thêm, khi chị cùng Đội Cảnh sát điều tra trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức và đội Công an phường Bình Thọ cùng vào xem xét lại camera ghi hình vào ngày xảy ra sự việc tại phòng làm việc của thầy hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh thì phát hiện camera (số 4) nơi đặt ở vị trí con chị bị xâm phạm bị mất dữ liệu đúng vào thời điểm xảy ra việc cháu bị xâm hại từ 11:18’ đến 12h:22’ ngày 14/2/2017.

“Tôi thật sự bất ngờ, không biết đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay đã có người cố tình can thiệt, xóa dữ liệu để ém nhiệm sự việc. Mỗi lần con kể là một lần lòng tôi như dao cứa. Gần một tháng qua con tôi bị đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác vì cháu phải điều trị vết thương nhiễm trùng vùng kín. Đêm ngủ bé hay giật mình la hét, hoảng sợ", người mẹ đau đớn nói.

Chiều 11/3, PV đã liên lạc với cô Hà (giáo viên chủ nhiệm cháu Phương) thì cô này trả lời: “Hôm đó không phải giờ của tôi nên tôi không biết gì”. Trong khi đó, liên lạc với cô Giang (bảo mẫu cháu Phương) thì cô này cho biết: “Tôi là người trông cháu Phương trong hôm xảy ra sự việc, tuy nhiên mọi thông tin tôi đã trả lời công an nên không trả lời thêm gì nữa!”.

Chiều cùng ngày, xác nhận với PV, đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng công an quận Thủ Đức cho biết công an quận Thủ Đức đã nhận được đơn tố cáo của gia đình chị Như và hiện đang trong quá trình điều tra. “Ngay khi nhận được đơn, chúng tôi đã cùng với gia đình giám định pháp y và các thủ tục liên quan. Ngay khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể sự việc”, đại tá Tuấn nói.

Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trên.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Nguyễn Dũng