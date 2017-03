Từ tin báo của người dân, CAP An Khê (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) kiểm tra, phát hiện Lê Thị Thanh Thảo (1995, trú P. An Khê) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Khi được triệu tập đến cơ quan CA làm việc và qua test nhanh, Lê Thị Thanh Thảo dương tính với ma túy tổng hợp (dạng đá). Ngày 5-3, CAP An Khê đã xử phạt hành chính Lê Thị Thanh Thảo và đưa vào diện quản lý tại cộng đồng.

P.K * 2 giờ ngày 4-3, Tổ tuần tra 8394 CAP An Hải Bắc (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) phát hiện Lê Văn Tùng (1987), Hồ Thái H. (2001), Trương Ngọc Khánh (1996), Huỳnh Ngọc L. (2002) và Nguyễn Văn Tr. (2000, cùng trú Q. Sơn Trà) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, cả 5 đối tượng đều dương tính với ma túy “đá”. CAP An Hải Bắc đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng. Các con nghiện tại cơ quan CA. T.D