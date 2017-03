Một bé gái ở TP.HCM nghi bị xâm hại tình dục khi đang nghỉ trưa ở trường. Mẹ của bé gái này xót xa cho biết: "Nhìn thấy con gái hoảng loạn, phải trải qua chuyện khó quên trong suốt cuộc đời, tôi đau đớn lắm".

Clip người mẹ đau đớn chia sẻ về nỗi đau con gái lớp 1 bị nghi xâm hại tình dục. Nguồn: Báo Thanh Niên

Chị T.T.M.C (36 tuổi) - mẹ của bé N. (7 tuổi) nghi bị xâm hại ở trường trong lúc nghỉ trưa xót xa chia sẻ với Báo Thanh Niên rằng: "Nhìn thấy con gái hoảng loạn như vậy, nó phải trải qua chuyện khó quên trong suốt cuộc đời, tôi đau đớn lắm". Chị C. đau đớn cho hay, sau khi sự việc xảy ra, chỉ cần nghe thấy tiếng gió thổi, lá xào xạc, bé cũng sợ.

Trường học và công an đều nói là con gái chị bị ngã. Lúc này, chị lại bật khóc: "'Một người tâm thần còn biết thương con. Tại sao tôi, một người bình thường, lại dựng nên một câu chuyện để làm tổn thương con mình như vậy?

Trước đó, sáng ngày 14/2, chị T.T.M.C (36 tuổi - mẹ ruột bé N. học tại trường V. quận Thủ Đức, TP.HCM) chở con đến trường V. học. Khi đón con về, chị phát hiện con bị chảy máu nên gặng hỏi. Đến tối cùng ngày, con gái kể rằng, bị một người đàn ông lạ mặt xâm hại vùng kín trong lúc nghỉ trưa tại trường.

Chị C. đưa con tới Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) để khám và bác sĩ kết luận bé N. bị viêm âm hộ. Sáng hôm sau (15/2), chị C. dẫn con đến công an phường Bình Thọ, quận Thủ Đức trình báo. Công an đã lập biên bản tiếp nhận vụ việc và làm thủ tục đưa bé đi giám định pháp y.

Sau đó, chị C. và công an phường đã tới trường V. để xem camera nơi con mình nghỉ trưa. Tuy nhiên, nhà trường cho biết, camera số 4 (camera theo dõi lớp bé N. và có khả năng ghi lại vụ việc) lại bị hỏng từ 11 giờ 18 phút đến 12 giờ 22 ngày 14/2 (thời điểm xảy ra vụ việc)?!

Clip chị C. trả lời trên VTC14:

Vụ việc đã xảy ra một tháng mà chị C chưa nhận được kết luận của cơ quan điều tra nên rất lo lắng.

Về phía công an quận Thủ Đức, đại tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết, cơ quan này đã phối hợp với gia đình để đưa bé đi giám định pháp y. Tuy nhiên, kết quả chưa rõ nên cơ quan đang yêu cầu giải thích thêm. Ngoài ra, công an quận Thủ Đức cũng đang tập trung thu thập những bằng chứng liên quan để sớm đưa ra kết luận.

Lưu Hoài (T/h)

Theo Đời sống Plus