Ngồi trước cửa phòng trọ, bà Tâm thắp nén hương cầu khẩn trong nước mắt, mong tìm được thông tin về con gái 16 tuổi mất tích sau khi đi chơi với bạn trai mới quen được 5 ngày ở chỗ làm cũ.

Xin chị đi chơi với bạn trai mới quen được 5 ngày rồi mất tích

Ngày 17/5, bà Lê Thị Tâm (47 tuổi) lo lắng cho biết con gái bà là Bùi Kim Ngân (16 tuổi) mất tích bí ẩn nhiều ngày vẫn chưa tìm thấy thông tin gì. Tìm đến phòng trọ nơi gia đình bà Tâm đang sinh sống (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP. HCM), trước mắt chúng tôi là người mẹ dáng người khắc khổ đang ngồi trước cửa phòng trọ cầu nguyện cho con gái bị mất tích.

Thắp nén hương nguyện cầu mong bình an, rồi bà lại khóc vì những chuyện không hay cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của người mẹ. "Tôi sợ lắm, sợ con bị bắt cóc hay lừa bán nhưng vẫn hy vọng và cầu nguyện con bình an trở về", bà Tâm nghẹn ngào.

Hình ảnh của Ngân trước khi mất tích.

Ngân là cô gái hiền lành, ngây thơ ở độ tuổi 16 nên dễ bị cám dỗ.

Người mẹ cho biết, Ngân được cha kế là ông Nguyễn Đình Thuyên (66 tuổi) dẫn đi làm tại một xưởng gỗ. Hàng ngày ông Tuyên vẫn chở con gái của vợ đi làm rồi về nhà.

Chiều ngày 13/5, sau khi cha chở về nhà trọ, Ngân về phòng nghỉ ngơi rồi giặt quần áo. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Ngân nhận được điện thoại từ người lạ gọi đi chơi. Ngân gọi điện thoại xin phép chị Bùi Thị Thùy (chị thứ 4 của Ngân) nói là đi chơi với bạn ở chỗ làm đũa (nơi Ngân làm việc được 5 ngày).

"Em Ngân gọi điện xin tôi đi ăn với bạn ở chỗ làm đũa trước đây nên tôi dặn đi trước 8 giờ rưỡi về, nó còn nói em đi có chút xíu rồi về. Lúc đi em Ngân đi còn đang giặt dở thau đồ, chưa lau nhà nữa", chị Thùy nói.

Theo chị Thùy, hơn 20h30 nhưng không thấy em gái về nên qua hỏi mẹ và cha kế thử em gái mình có gọi về lần nào nữa không. Đợi hoài không thấy tin Ngân, cả gia đình gọi vào điện thoại của em mang theo. Chị Thùy cho biết, điện thoại có đổ chuông và có người bắt máy nhưng không nghe nói năng gì rồi tắt máy.

Người mẹ ngồi trước nhà thắp nhang cầu nguyện cho con bình an trở về.

Bà Tâm lo lắng chia sẻ về sự việc con gái mất tích nhiều ngày qua.

Sau đó, cả gia đình thay nhau gọi liên tục mấy chục cuộc điện thoại nhưng đầu dây bên kia vẫn không nghe máy. Đến khuya thì số điện thoại của Ngân gọi không được nữa. Lúc rời khỏi nhà, Ngân không mang theo gì, chỉ mặc trên người bộ áo thun, quần lửng và đôi dép kẹp.

Thời gian từ đêm đến sáng hôm sau, gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm khắp nơi. Tìm đến những bạn bè và chỗ làm của Ngân cũng không ai hay biết thông tin về cô gái này.

Tìm kiếm đến trưa ngày 14/5 nhưng không thấy Ngân nên gia đình đến Công an phường Linh Xuân trình báo vụ việc.

Công an mời nam thanh niên bị nghi ngờ có liên quan đến cô gái mất tích lên làm việc

Nhưng theo ông Thuyên, trước khi trình báo với Công an, ông và bà Tâm có nghe thông tin em Ngân có quen với một nam thanh niên tên Mỳ (có vợ con) ở chỗ làm đũa trước đây nên tìm đến hỏi thăm. Ông Thuyên và bà Tâm tìm đến nơi ở của Mỳ nhưng gọi rất nhiều lần nam thanh niên này mới đồng ý ra gặp.

Ông Thuyên ngậm ngùi chia sẻ về những ngày đi tìm con trong vô vọng.

Nam thanh niên tên Mỳ thừa nhận có quen biết với Ngân khi làm cùng chỗ. Mặc dù mới làm việc cùng nhau trong 5 ngày nhưng Mỳ đã làm quen và 2 lần chở Ngân về nhà sau khi tan ca.

Tuy nhiên kể từ lúc Ngân nghỉ việc, nam thanh niên này cho biết cũng không liên lạc lại gì nữa. Đồng thời cũng phủ nhận chuyện có chở Ngân đi chơi vào tối ngày 13/5.

"Lúc đó, cậu thanh niên này có nói là sẽ hỗ trợ công an tìm Ngân khi cần nhưng tôi vẫn khó hiểu với hành động của cậu ta khi gọi rất nhiều lần mới chịu ra tiếp chuyện. Hơn nữa, thời điểm Ngân mất tích cũng là lúc cậu này nghỉ việc ở xưởng làm đũa. Trước đó, để tiếp cận với con gái tôi, cậu này cũng nói dối về nơi ở khiến gia đình tôi đặt nhiều nghi vấn", ông Thuyên trình bày những nghi ngờ xung quanh vụ việc em Ngân mất tích bí ẩn.

Chị Thùy bần thần nghĩ về em gái sau nhiều ngày mất liên lạc.

Gia đình cho biết trước đó không thấy Ngân có biểu hiện gì bất thường. Khu vực nơi gia đình sống khá an ninh, đầu hẻm có trường mầm non Linh Xuân, họ có nhờ trích xuất camera xem người nào ra vào chở em Ngân ra ngoài vào thời điểm đó nhưng không được. Phía trường mầm non này cho biết, trước đó camera đã đi sửa chữa nên không có ghi lại hình ảnh nào.

Mọi dấu vết tìm kiếm con đều vô vọng khiến cả gia đình phải xin nghỉ làm để tiếp tục dò la tin tức về Ngân.

Bà Tâm chia sẻ: "Tôi có 5 đứa con và tất cả rời quê Cần Thơ lên Sài Gòn làm công nhân kiếm sống. Ngân là đứa út trong nhà, khi con chưa biết đi đã mất cha. Học hết lớp 10, con đòi lên thành phố để phụ gia đình. Nó hiền lắm, không phải là đứa ham chơi và giao du nhiều với bạn bè, sau khi đi làm về nấu cơm, quét dọn. Mới lên Sài Gòn và tháng 11 năm ngoái, không rành đường nên nó đâu có dám đi một mình ra ngoài. Lần này con mất tích nên tôi lo lắng lắm".

Hiện tại gia đình chỉ mong tìm được tung tích của Ngân và mong em trở về trong bình an. Trong khi đó Trung tá Nguyễn Hoài Nam – Trưởng Công an phường Linh Xuân cũng cho biết đã mời nam thanh niên mà gia đình nghi ngờ lên làm việc để lấy thông tin phục vụ điều tra.

"Khi nhận được trình báo từ gia đình chúng tôi đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời nam thanh niên mà gia đình trình báo nghi ngờ lên làm việc. Nam thanh niên nói mình không biết về việc Ngân mất tích và sẽ sẵn sàng hỗ trợ để phục vụ điều tra. Hiện chúng tôi đã lập hồ sơ chuyển lên cấp trên để chỉ đạo thêm", trung tá Nam thông tin.

Nếu ai biết em Ngân ở đâu xin liên hệ vào số điện thoại 0163 640 5352 (bà Tâm, mẹ ruột của Ngân) hoặc số điện thoại 0169 211 3725 ( ông Thuyên, cha kế của Ngân).

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ