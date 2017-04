Sau khi cãi vã với con dâu, một người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam đã tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường.

Sáng 25-4, ông Lê Minh Phương, Trưởng Công an xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với Công an thị xã Điện Bàn điều tra về cái chết của bà Phạm Thị Thanh (SN 1951, ngụ thôn Giáo Ái Bắc, xã Điện Hồng).

Trước đó, khoảng 4 giờ rạng sáng ngày 24-4, Công an xã Điện Hồng nhận được thông tin bà Thanh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương ở đầu. Tuy nhiên, đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày bà Thanh đã tử vong và được đưa về nhà lo hậu sự. Theo kết luận của bệnh viện, bà Thanh tử vong do nứt hộp sọ.

Gia đình nạn nhân tổ chức lễ tang cho bà Thanh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 đến 19 giờ tối 23-4, giữa bà Thanh và con dâu của bà là chị Nguyễn Thị K.L (SN 1984) có xảy ra mâu thuẫn. Theo lời chị L., chiều tối 23-4, bà Thanh qua nhà chị thì giữa 2 người có xảy ra cãi vã, sau đó chị L. xua đuổi bà Thanh ra cổng nhà. Cũng theo lời của chị L. thì bà Thanh trong lúc đi ra gần đến cổng đã bị ngã đập đầu xuống nền bê tông dẫn đến chấn thương. Sau khi bà Thanh gặp nạn, gia đình thuê taxi đưa bà đi bệnh viện.

Trưởng Công an xã Điện Hồng cho biết lâu nay xã không hề nghe thông tin giữa bà Thanh và chị L. có mâu thuẫn với nhau, kể cả trưởng thôn cũng nói không hề nghe thông tin gì. Dù thế, sau khi bà Thanh tử vong thì lại xuất hiện rất nhiều thông tin về chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Được biết, bà Thanh sinh sống một mình, sống sát vách với nhà con trai và con dâu. Chị L. có 4 đứa con, đứa lớn sinh năm 2013, đứa nhỏ nhất sinh năm 2007. Theo thông tin ban đầu, khi xảy ra sự việc, trong nhà chỉ có bà Thanh, chị L. và 4 đứa con. Có thông tin cho biết trưa 23-4, giữa vợ chồng chị L. có xảy ra mâu thuẫn nên tối hôm đó chồng chị không có mặt ở nhà. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ chị L. để điều tra làm rõ sự việc.

Tin-ảnh: Tr.Thường