Huyền My cùng gia đình và luật sư riêng sẽ có phản hồi rõ ràng và đầy đủ nhất về lùm xùm không đáng có trong thời gian sớm nhất.

Phản hồi chính thức của phía Huyền My trước thông tin thất thiệt

Từ ngày đăng quang Á hậu Hoa Hậu Việt Nam 2014, Huyền My luôn nỗ lực hoàn thành sứ mệnh của mình. Ngoài việc tích cực làm từ thiện, cô luôn ý thức việc giữ gìn hình ảnh, chủ động học hỏi, học tập để hoàn thiện bản thân. Với những nỗ lực đó, Huyền My ngày càng nhận được sự yêu mến, ủng hộ của công chúng.

Mới đây, Huyền My bất ngờ bị một tài khoản facebook tố cáo thông tin thất thiệt. Các đoạn tin nhắn lên án việc Huyền My có nhắn tin cho bạn trai của cô gái là chủ tài khoản này.

Bà Lan Phương – mẹ của Á hậu Huyền My đã chính thức trả lời những thông tin liên quan. Bà Lan Phương cho biết, Huyền My là một trong những người tham gia trình diễn trong show thời trang của NTK Hoàng Hải vừa diễn ra. Bộ váy mà Huyền My trình diễn sau đó được đem đấu giá và mang về 6.500 USD cho công tác từ thiện.

Chiếc váy mà Huyền My trình diễn thu về 6.500 USD cho quỹ từ thiện

Trước sự việc không hay, bà Lan Phương cho hay: “Tôi vô cùng sửng sốt khi con tôi bị gán vào vụ việc này. Tôi chính là người trực tiếp cùng Huyền My đến buổi diễn, cùng về và theo sát con gái trong suốt đêm diễn. Tôi khẳng định trong đêm diễn đó, Huyền My tập trung hoàn toàn cho công việc, càng không có thời gian để trò chuyện hay gặp gỡ bất kỳ ai không có liên quan khác. Khi biết được thông tin trên, tôi cảm thấy tổn thương thay cho con gái mình và tức giận cô gái đã tung tin”.

Ngoài ra, trước những lời tố cáo và quy chụp con gái mình, bà Lan Phương – mẹ của Huyền My cho biết bà đã liên hệ với luật sư và cơ quan chức năng có thể sẽ có nhiều biện pháp để bảo vệ con gái mình.

Hình ảnh Huyền My rạng rỡ trên thảm đỏ sự kiện trước khi trình diễn thời trang

Liên lạc với Phó ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014, bà Phạm Kim Dung chia sẻ, Huyền My là cô gái năng động, tự tin và phối hợp tốt với ban tổ chức trong mọi hoạt động cộng đồng dù ở thời điểm đã qua nhiệm kỳ.

Khi được hỏi nhận xét gì về những tin nhắn được báo chí công bố hôm nay, bà Kim Dung cho hay những nội dung được đăng tải không rõ ràng cả câu chuyện, mà chắp vá của các cuộc trao đổi khác nhau nên không thể hiểu rõ đó là câu chuyện gì và cũng không thấy điều gì bất thường.

Bà Kim Dung và Á hậu Huyền My

Về nội dung tin nhắn bị cho là "thả thính", bà Kim Dung cho biết tính tình Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2014 vui vẻ, thân thiện nên trong cách trả lời tin nhắn cũng vô tư, vui vẻ nên có thể gây hiểu nhầm. Việc trả lời tin nhắn với người đã giúp mua chiếc váy với mục đích từ thiện do mình góp phần tham gia, là điều khá bình thường.

Ngoài ra, bà Dung chia sẻ thêm: "Những việc chuyên môn cần trao đổi trực tiếp với My thì dù điện thoại hay email luôn được Huyền My trả lời một cách hóm hỉnh, dễ thương. Tin nhắn của Huyền My thường theo phong cách teen, dễ thương kể cả gửi cho tôi và các anh chị có liên hệ công việc, kể cả đối với biên tập mới làm việc cô cũng luôn tạo cảm giác thân thiện, gần gũi như đã thân quen từ lâu. Chính sự thân thiện này là minh chứng cho việc cô sở hữu fanpage có nhiều fan và lượng người theo dõi rất đông đảo."

Huyền My trong đêm trình diễn thời trang

Liên hệ với NTK Hoàng Hải – chủ nhân đêm thời trang có diễn ra hoạt động đấu giá váy áo vì mục đích từ thiện, anh cho biết người mua chiếc áo cũng là một khách mời như tất cả các khách mời khác và người khách nói mua tặng mẹ mình. Sáng nay (16.5), ekip của Hoàng Hải có liên hệ với người khách này để lấy số đo cho mẹ của anh để chỉnh áo cho đúng và mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường.

Theo NTK, Huyền My và chàng trai này không thân thiết gì bởi thông tin đấu giá từ thiện đến cuối giờ Huyền My mới biết. NTK Hoàng Hải nhận xét Huyền My là người có phong cách làm việc chuyên nghiệp, rất nhiệt tình. Cô cũng là người góp phần mang đến thành công cho đêm diễn của anh.

Huyền My trang điểm ấn tượng trong đêm diễn vừa qua

Hiện tại, Huyền My đang tập trung toàn bộ thời gian và tâm sức cho các bài học để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International 2017. Á hậu sẽ cố gắng hết sức để thể hiện thật tốt bản thân, xứng đáng là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi nhan sắc uy tín hàng đầu thế giới này.

Cô cũng rất tiếc khi mình vô tình bị cuốn vào một vụ việc quá kỳ lạ, phần nào ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của mình. Nhưng Huyền My hi vọng, những người hâm mộ sẽ có cái nhìn đa chiều và đúng đắn nhất, cũng như luôn ủng hộ các hoạt động của Huyền My trong thời gian tới. Chắc chắn chỉ trong nay mai, Huyền My cùng gia đình và luật sư riêng sẽ có phản hồi rõ ràng và đầy đủ nhất.