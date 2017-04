Theo Phí Linh, khi làm việc chung với trưởng nhóm Super Junior thì anh chỉ “follow” kịch bản chương trình khoảng 70% thôi, 30% còn lại là những tìm tòi của riêng Leeteuk.

Hẹn gặp Phí Linh sau khi kết thúc vai trò MC chương trình Đồng hành - Going Together Concert ít ngày, cô vẫn không giấu nổi cảm xúc lâng lâng khi lần đầu tiên được đứng trên sân khấu lớn và kết hợp với trưởng nhóm Super Junior Leeteuk .

Gần 11 năm bước chân vào nghề MC nhưng Phí Linh lại tự nhận mình không có duyên với các sân khấu lớn. “Chắc vì tôi khắt khe với bản thân nên cứ muốn ‘đào sâu’ mình mãi ở trong không gian chương trình do chính tôi làm chủ từ A đến Z. Khi tôi chưa đủ sức mạnh thì chỉ có thể làm ở quy mô nhỏ…” - Phí Linh chia sẻ.

MC Phí Linh.

Trong sự nghiệp MC, Phí Linh cũng không ít lần thất bại, rút ra những bài học “xương máu”. Đáng chú ý phải kể đến cơ hội dẫn ở Liên hoan phim quốc tế Việt Nam 2014, khi đó, cô đã bưng tư duy của mình trong chương trình làm chủ từ đầu đến cuối ra sân khấn lớn nhưng lại không thành công. Thậm chí, Phí Linh nhận được không ít “gạch đá” của dư luận ở thời điểm đó.

Chính vì thế, cô đã phải lùi lại, không biết mình nên đi như thế nào! Phí Linh mất một thời gian dài suy nghĩ, loay hoay với chính mình… Và mãi cho đến khi Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam ở Hà Nội vào năm 2016 hay gần đây là chương trình Thần tượng Bolero 2017, cô mới dám quay lại nói tiếng nói của mình để rồi tạo được dấu ấn lớn.

Gần 11 năm làm nghề nhưng Phí Linh lại chưa có duyên với các sân khấu lớn.

Clip: MC Phí Linh trả lời Saostar.vn về người bạn dẫn ăn ý Leeteuk

- Chào Phí Linh, trở về sau chương trình “Đồng hành - Going Together Concert” cùng Leeteuk, cảm giác của cô gái MC may mắn nhất ra sao?

- Tôi nghĩ mình khá may mắn! Tôi không phải người có duyên với các sân khấu lớn, sân khấu của tôi chủ yếu là các chương trình nhỏ, ở đó khách mời là các nghệ sĩ trải lòng, nói chuyện sâu về bản thân mình, trong một không gian hẹp. Trong khi đó, trên sân khấu lớn ít có cơ hội, mặc dù khán giả cuồng nhiệt, sôi động hơn.

Tuy nhiên, người Hàn Quốc mời tôi không hề nghĩ như thế! Tôi từng có cơ hội làm việc với ê-kíp Hàn Quốc trong một chương trình giao lưu văn hóa Việt - Hàn cách đây 3 tháng. Và một phần nào đó họ ấn tượng, nhớ tới tên mình. Không phải vì tôi là tên tuổi lớn nào cả.

Dẫn chương trình chung với Leeteuk, không biết bao lần tôi tự hỏi: “Ồ, tại sao mình lại có mặt ở đấy cùng một ngôi sao giải trí hàng đầu Hàn Quốc?”. Thậm chí, anh ấy cười, nói và ôm mình, có nhiều cử chỉ thân thiện. Đứng trên sân khấu tôi như vỡ òa khi được mọi người chào đón nồng nhiệt. Tất nhiên, các bạn fan chào đón thần tượng của họ nhưng năng lượng đó cũng đủ truyền cho tôi nguồn cảm hứng rất lớn. Đến giờ phút này, nhắm mắt lại tôi vẫn có thể tưởng tượng ra được cả không khí gần 4.000 khán giả hôm đó.

Nói gì thì nói, không chỉ là may mắn mà nó còn là cả một hành trình dài tiếp nối. 5 năm trước, tôi từng có mặt ở sân vận động Mỹ Đình để làm trợ lý hiện trường cho chương trình hậu trường ghi lại hình ảnh Super Junior ở Việt Nam. 5 năm sau, không phải hậu trường nữa mà tôi được đứng chung sân khấu với trưởng nhóm Super Junior. Cái cảm giác đó rất tuyệt vời, phần nào trả lời cho quá trình phấn đấu trong suốt nhiều năm làm nghề.

Dẫn chương trình cùng Leeteuk (Super Junior) là cơ hội may mắn với Phí Linh.

Không chỉ may mắn mà còn là cả một hành trình dài tiếp nối, nỗ lực của nữ MC.

- Các fan K-Pop vẫn đầy ghen tỵ khi thấy bạn liên tục chụp hình cùng Leeteuk, cả hai còn thân thiết với nhau?

- Chắc không ghen tỵ đâu mà là đang vui cho tôi khi đứng cùng thần tượng của các bạn. Tôi đã chăm sóc anh ấy cẩn thận, còn tặng quà nữa chứ! Tôi rất đau đầu, suy nghĩ biết bao ngày trời để tặng quà cho Leeteuk. (cười lớn)

Sau tấ cả, tôi thực sự cảm kích ê-kíp làm việc chuyên nghiệp đến từ Hàn Quốc. Đó còn là mảnh đất để người nghệ sĩ sáng tạo dù có rất nhiều khuôn khổ khắt khe.

- Cá nhân Phí Linh đánh giá Leeteuk như nào?

- Ê-kíp quốc tế bao giờ cũng làm việc rất chuyên nghiệp, và có những nguyên tắc riêng. Leeteuk ở phòng riêng, không tiếp xúc với ai, chỉ khi làm việc thì tôi mới được có mặt ở phòng anh ấy.

Dù khắt khe, chuyên nghiệp như vậy nhưng bản thân Leeteuk lại là người MC không tuân theo kịch bản chương trình 100%, không giống người dẫn chương trình chỉ nói theo điều người khác viết cho. Ngày hôm ấy, Leeteuk chỉ “follow” khoảng 70% thôi, 30% còn lại là những tìm tòi của riêng anh ấy. Đặc biệt, Leeteuk còn rất duyên khi biết lấy lòng fan Việt Nam với những câu nói ngọt ngào.

Một người nghệ sĩ dù tuôn thủ khuôn khổ nghiêm ngặt như thế nào thì vẫn có cách thức để bứt ra khẳng định cái tôi cá nhân, chạm đến cảm xúc của khán giả. Điều đấy khiến tôi càng khâm phục Leeteuk hơn!

Chính khả năng nói tiếng Anh giỏi đã giúp Phí Linh kết hợp ăn ý với Leeteuk. Cả hai có gần 1 giờ đồng hồ bàn bạc kịch bản trước khi lên sân khấu.

- Dù chuyên nghiệp đến đâu thì rõ ràng nghệ sĩ Việt Nam của chúng ta đâu có thua kém phía Hàn Quốc?

- Rõ ràng chúng ta luôn có sự so sánh khập khiễng giữa giải trí Việt Nam - Hàn Quốc. Nếu các bạn nghệ sĩ Hàn Quốc có phòng riêng trong khi đó, tôi và chị Hoàng Thùy Linh cùng các vũ công ở chung một phòng lớn. Đấy là một sự khác biệt, nhưng chúng tôi không so đo.

Một điểm khác nữa, mỗi nghệ sĩ Hàn Quốc đều có một ê-kíp đi cùng, 1 người lo nội dung, 1 người quản lý, 1 người lo trang phục, 1 người cầm quạt để không bị ra mồ hôi… Trong khi đó, nghệ sĩ Việt Nam thì sao? Chị Hoàng Thùy Linh đi cùng chú và mẹ, còn tôi đi cùng trợ lý và trang điểm.

Nhưng tôi cũng phải nói, trong tình thế sẽ nảy sinh những ưu thế mà chỉ có những nghệ sĩ Việt Nam mới làm được. Chính vì thế chúng ta nhìn thấy màu âm nhạc dân tộc Việt Nam rất riêng xuất hiện trên sân khấu giải trí quốc tế.

Nếu nghệ sĩ Hàn Quốc suy nghĩ thì họ sẽ phải tự hỏi màu sắc dân tộc mình ở đâu trong những sản phẩm giải trí trình diễn quốc tế như thế! Dù cho họ quan tâm hay không thì đó cũng là niềm tự nào của những nghệ sĩ Việt Nam đang tìm tòi tạo ra chất riêng của mình.

- Phản ứng sự cố Hoàng Thùy Linh trên sân khấu, nhiều người tỏ ra khâm phục sự nhanh nhẹn của bạn?

Một lần nữa, phải nói sự chuyên nghiệp của người Hàn Quốc! Khi chị Linh gặp sự cố , theo đúng nguyên tắc, ê-kíp Hàn Quốc ở trong cánh gà, họ không cho phép MC bước ra sân khấu bởi trong kịch bản MC không được xuất hiện. Lúc đó, tôi phải tự ứng biến, không đợi phiên dịch nên chạy vội ra ngoài khỏi kiểm soát của họ, dường như ở giây phút đó họ không hài lòng lắm.

Bởi vì Hoàng Thùy Linh không chỉ là người chị, mà là người Việt Nam cùng tôi trong chương trình nên tôi vẫn lao ra để sân khấu không bị “chết”. Lúc đầu nghĩ đi ra đứng trước Hoàng Thùy Linh để nói gì đó, nhưng khi đó, chị Linh lại đi vào bên trong nên tôi quyết lại gần để buộc áo cho chị ấy.

Theo Phí Linh, một nghệ sĩ bản lĩnh thừa đủ thông minh xử lý tình huống cho mình.

- Đã đến lúc Phí Linh “bung lụa” hơn sau 11 năm làm nghề?

- Nếu nhìn nhận ở khía cạnh chuyên môn, rõ ràng tôi là cô ong thợ miệt mài cống hiến, chưa lúc nào ngừng hoàn thiện khả năng chuyên môn của mình. Tôi thấy còn quá nhiều thứ muốn làm, thay đổi.

Hiện tại, tôi gần như là một trong những MC duy nhất của Đài truyền hình Việt Nam đi dẫn cho tất cả các ban biên tập và các sân khấu bên ngoài có tính nội dung cao, mô hình sản xuất khác biệt.

Gần đây, tôi đã thử sức mình ở chương trình Thần tượng Bolero. Giây phút đầu tiên khi đứng trên sân khấu tôi rất run nhưng mấy tập sau đã lấy được bình tĩnh, quen hơn. Tâm lý sân khấu là thách thức rất lớn với một người dẫn chương trình.

Tất cả những ai đi làm công việc liên quan đến nghệ thuật cũng cần có thời, nhưng với tôi chỉ cần được làm, được sáng tạo hết mình cho nghề MC.

Phí Linh khá tự tin khi đảm nhận vai trò MC chương trình Thần tượng Bolero 2017.

Cô muốn được cống hiến hết mình cho nghề MC.

Hương NgânHương NgânNgô Khánh Hùng