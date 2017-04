Sau lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2016, MC Nguyên Khang rơi vào “tâm bão” chỉ vì những sơ suất không đáng có của anh cùng bạn dẫn – nghệ sĩ Hồng Ánh. Nguyên Khang đã chia sẻ nguyên nhân của những sự việc đáng tiếc này, gồm cả việc anh bị cho là đùa giỡn thiếu tế nhị với nghệ sĩ Công Lý. Sau lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2016, MC Nguyên Khang rơi vào “tâm bão” chỉ vì những sơ suất đáng tiếc của anh cùng người bạn dẫn – nghệ sĩ Hồng Ánh khi đảm nhận vai trò MC trên sân khấu chương trình. Anh đã có những chia sẻ chân thành về sự việc không đáng có này.

- PV: Sau lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2016 , nhiều ý kiến cho rằng phần dẫn chương trình của anh và chị Hồng Ánh chưa được thuyết phục bởi cả hai mắc nhiều lỗi đáng tiếc như: giới thiệu nhầm hạng mục trao giải, quên nói lời cảm ơn với khách mời lên sân khấu trao giải…Anh có thể nói gì về điều này?

- MC Nguyên Khang: Về cá nhân, tôi thực sự xin lỗi vì những sự cố đáng tiếc lẽ ra không nên có tại lễ trao giải này. Tuy nhiên, nhìn nhận khách quan và công bằng, tôi và chị Hồng Ánh đã làm tốt nhất những gì có thể trên sân khấu để đảm bảo thời lượng sóng của chương trình, đồng thời giải quyết phần nào những rắc rối khi chúng tôi không có trong tay kịch bản chi tiết về hệ thống đề cử, giải thưởng cần có.

Tôi không tự bào chữa cho mình nhưng quả thực cho đến khi "chạy" chương trình, chúng tôi vẫn chỉ có trong tay một kịch bản “chay”, không có video clip đề cử, không có cả phần tập dượt phát biểu trao giải…Đến khi chương trình diễn ra, chúng tôi vẫn không có kịch bản hệ thống giải thưởng, hạng mục giải thưởng, số giải thưởng của từng hạng mục. Chưa kể, người lên trao giải thì phải thay đổi liên tục vì nghệ sĩ đến trễ. Thế nên thật sự rất khó cho chúng tôi khi đảm đương vai trò MC của chương trình này.

Sau sự cố mất điện gần 10 phút, chúng tôi đã phải rất cố gắng vì chương trình rơi vào tình trạng thiếu giờ, rất nhiều thứ đã chuẩn bị mà buộc phải lược bớt đi. Tôi và chị Hồng Ánh đã phải chủ động xử lý tình huống trên sân khấu sao cho hợp lý vì muốn những hạng mục quan trọng như: Nam/nữ diễn viên chính, đạo diễn hay đại diện cho êkip sản xuất của bộ phim hay nhất được phát biểu đôi lời.

MC Nguyên Khang chia sẻ anh và bạn dẫn - nghệ sĩ Hồng Ánh đã phải cố gắng chủ động xử lý tình huống trên sân khấu sau sự cố mất điện 10 phút tại lễ trao giải

- Khi Công Lý dắt tay đồng nghiệp Minh Hương xuống sân khấu, anh có nói vui là “Công Lý rất hạnh phúc vì lâu lâu dắt tay người đẹp mà không có bà xã đi theo”. Thực tế sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân, Công Lý chưa tái hôn. Điều này khiến nhiều người cho rằng anh đã bông đùa thiếu tế nhị. Thực sự đó là do anh lỡ lời hay không biết về hoàn cảnh thật của Công Lý ở ngoài đời?

- Tôi thừa nhận đây là lỗi của mình, tuy nhiên không phải vì tôi không biết hoàn cảnh của anh Công Lý hay cố tình đùa giỡn trêu chọc anh ấy như mọi người nghĩ. Tôi biết Công Lý đang có mối quan hệ rất hạnh phúc với một người đẹp, tôi chỉ không rõ họ đã kết hôn hay chưa. Với những người yêu nhau và gắn bó với nhau đã lâu, từ "bà xã" cũng có thể chấp nhận được. Tôi chưa nhận được phản ứng nào từ phía anh Công Lý nhưng nếu làm anh ấy phật lòng thì tôi thực sự áy náy và tôi sẽ gặp để xin lỗi anh vào một ngày gần đây.

Nguyên Khang khẳng định anh không có ý trêu chọc hay đùa giỡn nghệ sĩ Công Lý

- Anh nhận được lời mời làm MC đêm trao giải Cánh Diều Vàng 2016 từ bao giờ và khâu chuẩn bị cho công việc này có bị gấp rút hay vướng mắc gì không? Trước đó giữa anh và chị Hồng Ánh có sự tập dượt chuẩn bị cho các màn tung hứng với nhau trên sân khấu cho ăn ý không?

- Tôi nhận lời mời làm MC đêm trao giải Cánh diều Vàng 2016 từ anh Quyền Linh. Với tôi thì anh Quyền Linh là chỗ anh em thân thiết nên khi anh ngỏ lời là tôi sẵn sàng. Tôi đã phải thu xếp rất nhiều sự kiện để có thể làm MC cho lễ trao giải. Tuy nhiên, đến khi tập dượt cho chương trình, tôi đã không ít những băn khoăn vì chúng tôi đến tập nhưng chỉ có kịch bản khung, chưa có video clip đề cử, cũng chưa có phần tập dượt phát biểu, trao giải… như các chương trình vẫn làm.

Đây là chương trình được phát sóng trực tiếp, việc tập dượt lại càng quan trọng. Tôi và chị Hồng Ánh đã động viên nhau cần phải làm tốt nhất, nên hai chị em đã tập dượt khá nhiều, bàn kỹ với nhau về những màn tung hứng. Đến tối hôm trao giải, mặc dù 8h bắt đầu chương trình, nhưng từ lúc 6h tối, chị em tôi đã có mặt tại sân khấu để chuẩn bị. Đến phút cuối, chúng tôi vẫn chưa có trong tay kịch bản chi tiết về đề cử, hệ thống giải thưởng.

Nguyên Khang và Hồng Ánh đã có mặt tại sân khấu từ rất sớm để chuẩn bị cho việc dẫn dắt buổi lễ trao giải

- Sau phần giới thiệu đoàn phim “Sài Gòn anh yêu em” nhận giải phim điện ảnh xuất sắc nhất, anh và chị Hồng Ánh có đọc lời tổng kết khép lại một mùa điện ảnh thành công. Lúc này, mọi người lục đục ra về vì tưởng chương trình kết thúc nhưng hóa ra không phải. Theo anh, đây là lỗi do đâu, do kịch bản sắp xếp chưa hợp lý hay do có sự nhầm lẫn từ phía anh và bạn dẫn?

- Là do thời lượng của chương trình bị thiếu sóng, nên chúng tôi được yêu cầu đẩy chương trình lên, ưu tiên cho việc trao giải thưởng đủ giờ lên sóng, tiết mục văn nghệ được đẩy ra sau. Đạo diễn có thông báo khi nào có hiệu lệnh thì MC sẽ giới thiệu vào tiết mục ca nhạc, tuy nhiên do phần cắt sóng hơi chậm nên MC buộc phải giới thiệu thật nhanh trước khi khán giả lục đục ra về vì tưởng hết chương trình như mọi người thấy trên sóng truyền hình.

Sự cố đáng tiếc khiến Nguyên Khang bỗng dưng rơi vào "tâm bão"...

- Vì anh là MC chuyên nghiệp, được mọi người yêu mến và đã “chinh chiến” ở rất nhiều sân khấu lớn nhỏ nên những lỗi mà anh mắc phải tại đêm trao giải Cánh Diều Vàng 2016 khiến nhiều người cảm thấy rất đáng tiếc. Qua sự cố này, anh có rút kinh nghiệm gì không?

- Như bạn thấy đấy, những sự cố như thế này ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín công việc của tôi, như vậy tôi là người chịu thiệt thòi nhiều nhất chỉ vì những sơ suất không đáng có. Vì vậy, đây là bài học rất lớn cho công việc của tôi, trước hết là cần khắt khe hơn đối với những đối tác mình làm việc, ít nhất là về một kịch bản chỉn chu và việc tập dượt chương trình kỹ lưỡng.

- Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành từ anh!

Khi buổi lễ trao giải đang diễn ra và chương trình bị mất điện khoảng 10 phút, Nguyên Khang đã có cách xử lý tinh tế, lịch thiệp khiến khán giả yên tâm chờ đợi.

Việc có tới 2 người được vinh danh "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" ở hạng mục phim truyền hình là NSƯT Minh Trang và nữ diễn viên Lã Thanh Huyền, nhưng chỉ có một cúp được chuẩn bị, Ban tổ chức không thông báo trước cho MC và cũng không có giải thích cụ thể, kịp thời.

Khi Lã Thanh Huyền nhận Cánh Diều Vàng từ người bạn thân Kim Tuyến, MC Nguyên Khang đã nhanh trí mời NSƯT Minh Trang chia sẻ với khán giả để tôn vinh những đóng góp của nữ diễn viên kỳ cựu, tránh không khí ngượng ngùng trên sân khấu. Cũng chính chàng MC ga lăng đã nhường micro của mình cho bạn diễn khi micro của Hồng Ánh bị tắt tiếng.