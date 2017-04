Đang thi công trường mầm non, anh Hồ Văn C. bất ngờ để máy xúc mất lái rồi lao xuống vực sâu 20m khiến anh tử vong tại chỗ.

Chiều ngày 7-4, UBND xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn, Nghệ An) đã xác nhận thông tin trên.

Được biết, vào hồi 11h ngày 7-4,trong lúc đang thi công trường mầm non cho bản Piêng Vai, xã Mỹ Lý, chiếc máy xúc lốp do anh Hồ Văn C. (40 tuổi, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) điều khiển bất ngờ lao xuống vực sâu chừng 20m. Anh C. không kịp nhảy ra và bị tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn kịp thời có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, bản Piêng Vai của xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn, Nghệ An) là bản của đồng bào Mông sinh sống, nơi đây địa hình hết sức hiểm trở.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đem về quê mai táng.

