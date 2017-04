Trong lúc đào đất nền để chuẩn bị xây dựng trường mầm non, máy xúc bị lật, đè chết người lái máy.

Hiện trường chiếc máy xúc lật nhào đè chết người lái máy.

(Ảnh: BNA)

Ngày 7/4, ông Lô Văn Thắng, Trưởng công an xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ máy xúc rơi xuống vực khiến người lái máy tử vong.

Theo đó, vào khoảng 11h30 cùng ngày, anh Hoàng Văn C. (SN 1977, trú tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên) lái máy xúc múc đất nền, thi công điểm trường mầm non tại bản Piêng Vai, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn. Trong lúc làm việc bất ngờ phần đất ta luy âm bị sụt khiến máy múc lộn 2 vòng xuống vực sâu. Anh C. bị máy đè, tử vong tại chỗ.

Nhận được thông tin, Công an xã Mỹ Lý đến bảo vệ hiện trường đồng thời báo sự việc lên Công an huyện Kỳ Sơn.

Chiều nay, Công an huyện Kỳ Sơn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Hiện, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình, đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

V.T