Các máy bay chiến đấu của Nga bị cáo buộc đã đánh bom nhầm và lực lượng tay súng do Mỹ hậu thuẫn tại các ngôi làng nhỏ ở miền bắc Syria, tướng Mỹ cho biết hôm qua 1/3.

(Ảnh minh họa: AFP)

Hãng tin AFP dẫn lời Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Syria và Iraq, Trung tướng Stephen Townsend nói rằng, các máy bay của Nga và chính phủ Syria đã không kích các ngôi làng ở phía đông và nam Al-Bab, thuộc tỉnh Aleppo vào ngày 1/3. Trong khi đó, các lực lượng của Mỹ hoạt động cách khu vực bị không kích chưa đầy 5km.

“Máy bay của họ đã không kích vào một số ngôi làng mà tôi nghĩ rằng họ tưởng nhầm là do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm đóng, nhưng thực tế đó là các tay súng thuộc liên minh Ả rập ở Syria được chúng tôi hậu thuẫn”, ông Townsend nói. Liên minh này được Mỹ hậu thuẫn thông qua hoạt động huấn luyện chiến đấu và cố vấn để chống IS.

Ông Townsend cho biết thêm, phía Mỹ đã liên hệ với Nga về sự việc này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận tiến hành những cuộc không kích như vậy.

Dân trí