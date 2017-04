Kết quả phân tích mới nhất cho rằng máy bay chở Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski hồi năm 2010 vỡ tung trên không trung trước khi rơi xuống mặt đất.

Hiện trường vụ rơi máy bay chở Tổng thống Ba Lan năm 2010.

Thông báo trên được đưa ra vào ngày người dân Ba Lan kỷ niệm 7 năm vụ rơi máy bay ở Smolensk, miền Tây nước Nga, khiến Tổng thống Kaczynski và 95 người khác, trong đó phần lớn là các quan chức cấp cao của Ba Lan, thiệt mạng.

Phát biểu với đài TVP Info, ông Waclaw Berczynski, nhà điều tra hàng đầu vụ rơi máy bay nói: "Máy bay bắt đầu vỡ tan từng mảnh trên không trung rồi rơi xuống đất ở cách xa vị trí cây bạch dương nổi tiếng... Cây bạch dương này không tác động gì đến vụ rơi máy bay". Ông còn cho biết các nhà điều tra đã dựa trên kết luận mới của một bản phân tích cuộc hội thoại giữa các phi công lái máy bay này và nhân viên kiểm soát không lưu của Nga trên mặt đất.

Năm 2015, đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cánh hữu cầm quyền ở Ba Lan, do người em sinh đôi Jaroslaw của cố Tổng thống Kaczynski đứng đầu, đã mở một cuộc điều tra mới về vụ rơi máy bay, mà các nhà điều tra Ba Lan và Nga trước đó đã cho là do lỗi của con người và thời tiết xấu gây ra. Kết quả điều tra trước đây cho thấy vụ tai nạn xảy ra một phần do cánh của máy bay va vào cành cây (bạch dương) gần đường băng.

TTXVN/Tin Tức