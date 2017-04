Trong nhiều trường hợp sinh tố, khoáng tố nếu dùng đúng lúc chẳng khác nào thuốc đặc hiệu, nhiều khi nhờ vậy đỡ tốn tiền cho thuốc chuyên dùng.

Cuộc đời xưa nay vẫn thế. Chính vì nhiều chuyện không ngờ nên chuyện nhỏ mới xé ra to để bệnh nhân thì lo, thầy thuốc thì… no!

Thiếu sinh tố nào dễ tăng nhãn áp?

Nhiều người khổ sở vì tìm thầy chạy thuốc khắp nơi nhưng vẫn đau đầu sau gáy đi kèm với chóng mặt, hồi hộp, vã mồ hôi… mà không ngờ vì tăng nhãn áp! Đáng tiếc vì nhiều người chưa biết đến vai trò bảo vệ thị giác của sinh tố B2 bên cạnh công năng xúc tác cho phản ứng giải độc rượu, trung hòa khói thuốc lá trong lá gan. Tất nhiên có nhồi bao nhiêu B2 cũng bằng không nếu không cho đôi mắt nghỉ mệt giữa giờ!

Vì sao ít miếng bỗng no ngang?

Không thiếu người bỏ thừa nhiều món ngon trên bàn ăn. Nếu tưởng vì con mắt to hơn cái bụng thì lầm. Đa số thường đói cồn cào, đói đến run tay nhưng mới ăn ít miếng bỗng no ngang. Các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều trường hợp bỏ ăn đến độ gầy còm, đến độ bị tình nghi thất tình là do thiếu sinh tố B7. Bằng chứng cụ thể là triệu chứng muốn ăn nhưng ăn không vô được cải thiện rất nhanh sau khi điều trị bằng sinh tố B7.

Nạn nhân đương nhiên ngày gãi nhiều lần nếu không có biện pháp thanh lọc môi trường làm việc đồng thời bổ sung sinh tố C.

Cớ sao uống thuốc an thần vẫn trao tráo?!

Trong bối cảnh của cuộc sống căng thẳng thời “hại điện”, mất ngủ hầu như là chuyện khó tránh. Đáng tiếc vì nguyên nhân là do thiếu khoáng tố manhê, nói đúng hơn, vì cạn kiệt nguồn dự trữ manhê do gia chủ xài hết sạch khoáng tố này bởi công việc quá căng thẳng. Ít ai ngờ hơn nữa là đối tượng thiếu manhê vì ham chơi thể thao vào buổi tối. Hậu quả là nhà ở tuy khang trang nhưng chuột lại rút trong đêm khiến gia chủ bị đánh thức vì đau điếng rồi sau đó trăn trở đến sáng! Dùng thuốc an thần trong trường hợp này tất nhiên hại nhiều hơn lợi. Trái lại, không quá khó để ngáy o o nếu mỗi ngày đừng quên thêm chút manhê trước giờ ra sân.

Da ngứa vì phòng không sạch!

Không kể trường hợp có tịch rục rịch,nhiều người nay ngứa chỗ này mai nhột chỗ khác nhưng dùng thuốc chống dị ứng chỉ được nước gây… buồn ngủ! Nạn nhân không ngờ phản ứng cường điệu ngoài da là hậu quả của hao hụt sinh tố C do tuyến thượng thận làm việc ngoài giờ vì gia chủ xì-trết quá đi thôi! Ít ai ngờ là vì cơ thể của người làm việc trong văn phòng đóng kín là tấm bia rất gần của bụi trong máy điều hòa không khí, trong máy in, nước lau kính, của hóa chất xà phòng lau sàn… Nạn nhân đương nhiên ngày gãi nhiều lần nếu không có biện pháp thanh lọc môi trường làm việc đồng thời bổ sung sinh tố C!

Vì sao lại ướt nơi cần khô?!

Không ai vui gì khi bắt tay người khác với bàn tay mình ướt nhẹp mồ hôi. Trong 2/3 trường hợp đụng đâu ướt đấy là hậu quả của mất quân bình thần kinh giao cảm. Nạn nhân vì thế đồng thời dễ chóng mặt, đau đầu. Đáng nói hơn nhiều, cũng theo kết quả nghiên cứu hẳn hoi, là trầm uất không mời cũng đến. Đáng tiếc cho người mau ướt át vì các nhà nghiên cứu đã chứng minh là sinh tố B6 có tác dụng ngăn chuyện đổ mồ hôi không cần thiết thông qua cơ chế điều hòa thần kinh giao cảm. Sinh tố này gãi đúng chỗ ngứa đến độ được đặt tên là “sinh tố của hệ giao cảm”.

Thiếu gì không quy y nhưng thí phát?

Nhiều người còn rất trẻ, bề ngoài coi rất khỏe nhưng tóc kia ngoe nguẩy ra đi không lời từ giã! Lớp chất keo giúp gắn chặt sợi tóc vào da đầu muốn có cấu trúc bền vững cần có sinh tố B5. Sinh tố này lại bị tiêu hao rất nhanh trong tình huống stress. Chính vì thiếu B5 mà người càng cao danh vọng, càng tham sân si càng dễ… hói đầu! Bổ sung sinh tố này tất nhiên là cần thiết nhưng vẫn chưa đủ nếu “hói nhân” chưa giác ngộ cách sống làm sao để có bao nhiêu vui bấy nhiêu.

Vì sao đau đầu càng lúc càng… đau?!

Thống kê ở nhiều nước châu Âu cho thấy nhiều người phải nghỉ việc nhiều ngày trong tháng vì đau đầu! Điểm đáng lưu ý là 3/4 nạn nhân vì dùng thuốc giảm đau quá thường nên thiếu sinh tố B3. Thiếu sinh tố này lại là một trong các nguyên nhân khiến mạch máu trong não bộ co thắt trật chìa khiến gia chủ lại nhức đầu từng cơn. Hậu quả là không uống thuốc giảm đau không xong, nhưng càng uống càng dễ đau đầu.

Không thiếu tiền nhưng thiếu… máu!

Có hình ảnh tưởng chừng như nghịch lý nhưng rất thường gặp trong giới làm việc văn phòng. Đó là không ít người đủ ăn đủ mặc nhưng hay nhức đầu, chóng mặt, lạnh tay chân vì thiếu… máu. Lý do ít ai ngờ là vì nạn nhân thường dùng hai loại thuốc gây thất thoát sinh tố B12: thuốc kháng sinh và thuốc ngừa thai. Thiếu sinh tố này dẫn đến thiếu huyết cầu tố. Hậu quả là hồng cầu tuy vẫn màu hồng nhưng thiếu phần dùng để chuyển tải dưỡng khí.