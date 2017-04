Diễn biến này đã phần nào giảm bớt những lo ngại của thị trường về một cú sốc tương tự như việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Màu xanh phủ khắp các sàn chứng khoán châu Á. Ảnh minh họa: TTXVN

Trong phiên giao dị ch ngày 24 /4, phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong bối cảnh đồng euro tăng giá lên mức cao nhất trong năm tháng qua so với đồng USD, sau khi ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron dẫn đầu cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng một. Diễn biến này đã phần nào giảm bớt những lo ngại của thị trường về một cú sốc tương tự như việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Trong phiên sáng nay, chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,3 %. T rong bối cảnh đồng yên yếu đi , chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật Bản tăng 1,34 % ( 249,49 điểm) lên 18. 870,24 điểm.

Tại thị trường Australia, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,62% (36,30 điểm) lên 5.892,20 điểm. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,18% (4 điểm) lên mức 2.169,04 điểm.

Trong khi đó, tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng tăng 0,60% (143,74 điểm) lên 24.185,76 điểm. Tuy nhiên, tại thị trường chứng khoán Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,28% (8,90 điểm) xuống 3.164,25 điểm.

Theo kết quả sơ bộ vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, ông Macron, cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp đã dẫn đầu với 23,82% số phiếu ủng hộ, trong khi bà Le Pen về thứ hai với 21,58% số phiếu ủng hộ.

Hai ứng cử viên này sẽ bước vào vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Pháp dự kiến diễn ra ngày 7/5 tới. Các chuyên gia nhận định, chiến thắng này của ông Macron đã làm giảm lo ngại của các nước trong EU về một cú sốc tại Pháp tương tự việc nước Anh bỏ phiếu rời EU (Brexit). Ông Macron được dự báo là người thắng cử và duy trì nước Pháp trong khối EU.

Trong phiên sáng 24/4, đồng euro đã có thời điểm vọt lên 1,0937 USD/euro, so với mức 1,0726 USD/euro ở phiên cuối tuần trước. Ngoài ra, đồng euro cũng tăng cao so với đồng yen Nhật Bản khi giao dịch ở mức 119,16 yen/euro, so với mức 117,07 yen/euro trong phiên trước./.