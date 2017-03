Ba thanh niên được cho là bảo vệ trông giữ xe ở bãi xe khu du lịch Tràng An - Ninh Bình sau một hồi tranh cãi với một vị khách đổ xe sai vị trí đã cầm gậy lao vào đánh nhau gây náo loạn.

Theo thông tin ban đầu, vị khách đi xe ô tô biển Nghệ An, đang lái xe vào bãi gửi thì bất ngờ dừng ngay tại lối vào để người nhà xuống xe. Thời điểm đó, lượng khách du lịch đến Tràng An khá đông, hành động dừng xe tại lối đi gây cản trở giao thông.

Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ giữ xe tại đây thay vì nhắc nhở vị khách này không nên dừng đỗ ngay lối vào xe thì đã có hành động chửi bới khá căng thẳng.

Người phụ nữ phản ứng gay gắt với thái độ của những người trông xe.

Thời điểm đó, một người phụ nữ bế trẻ nhỏ được cho là mẹ con do không đồng tình với thái đội của những người trông xe đã không giữ được bình tĩnh nên lớn tiếng tranh cãi, thậm chí còn cầm dép để dọa đánh. Việc này đã đẩy mâu thuẫn càng lên cao.

Cuối cùng, hai bên lao vào đánh nhau, một người phụ nữ khác đứng gần đó đã bị nam thanh niên cầm cậy đánh vào người, ngã gục tại chỗ.

Clip: Bảo vệ trông xe đánh nhau với khách gây náo loạn

Nhiều người bức xúc cho rằng sự việc xảy ra là do lỗi của cả hai bên. Lực lượng bảo vệ tự phát quá nóng tính, tài xế xe biển số 37 kém ý thức và người phụ nữ bế trẻ con cũng quá hung hãn khi không kềm chế mình để bảo vệ an toàn cho đứa bé. Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường ngay lúc đó để giải quyết vụ việc.

