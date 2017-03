Trong lúc đánh bầu cua. Thọ và Thuần xảy ra cự cãi lớn tiếng. Bực tức Thọ lao vào đánh Thuần túi bụi khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Ngày 15/3, Công an Bình Định cho biết, đang tạm giữ đối tượng Hàn Thắng Thọ (SN 1986, ngụ xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 10/3, Thọ và Nguyễn Duy Thuần (SN 1972, ngụ xã Nhơn Hạnh) chơi bầu cua tại thôn Lộc Thuận, xã Nhơn Hạnh.

Trong lúc sát phạt với nhau cùng với những con bạc khác bằng hình thức đánh bầu cua thì Thọ và Thuần xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Thọ đã dùng tay chân lao vào đánh, đá túi bụi vào người anh Thuần khiến anh gục tại chỗ.

Người dân phát hiện anh Thuần đã tử vong nên hô hoán và báo Công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an thị xã An Nhơn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Định có mặt, khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Sau khi bị Công an bắt giữ, Thọ đã khai nhận các hành vi phạm tội.