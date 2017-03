Nam thanh niên dắt chó đi vệ sinh ở khu vực vườn rau nhà hàng xóm nhưng bị phát hiện, nhắc nhở, dẫn đến xích mích, cãi cọ. Bực tức, người này cùng bố đẻ về nhà pha thuốc diệt cỏ vào bình bơm, sau đó mang ra vườn rau nhà hàng xóm phun, khiến gia đình hàng xóm và các công nhân làm việc trong công ty TNHH TM và DV Trung Kiên bị ngộ độc, phải đi cấp cứu tại bệnh viện…

6 người nhập viện rửa ruột gấp

Như báo Lao Động đã thông tin, vào 12h ngày 7.3, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Tú (57 tuổi, ở 478 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng) tổ chức ăn trưa với sự góp mặt của 4 công nhân gồm: anh Vương Văn Năng (37 tuổi, ở xã An Đồng, An Dương); chị Vũ Thị Nguyệt (41 tuổi, ở thôn Bạch Mai, xã Hồng Thái, An Dương); anh Nguyễn Tá Bích (35 tuổi, ở phường Dư Hàng, Lê Chân); anh Nguyễn Khắc Quyến (32 tuổi, ở xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) và con trai bà Tú là anh Lê Khắc Tiệp (34 tuổi).

Những nạn nhân bị ngộ độc do bị ăn rau có phun thuốc diệt cỏ.

Sau bữa ăn, cả 6 người bắt đầu có biểu hiện đau đầu, đau bụng, nôn mửa, khó chịu nên được đưa đến phòng khám đa khoa Nam Sơn điều trị. Tại đây, các bác sỹ phòng khám chẩn đoán có thể do ngộ độc thực phẩm nên hướng dẫn người nhà đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Việt Tiệp khám cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sỹ bệnh viện Việt –Tiệp đã thực hiện các thủ thuật, kiểm tra, xét nghiệm, xác định nguyên nhân. Qua các triệu chứng, biểu hiện của bệnh cũng như kết quả xét nghiệm, bước đầu chuẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc do ăn phải thực phẩm có chứa chất độc hại nên nhanh chóng tiến hành các biện pháp chuyên môn, “rửa ruột” gấp để đào thải độc tố trong cơ thể bệnh nhân. Đến ngày 8.3, cả 6 bệnh nhân đã tỉnh táo trở lại và được đưa về phòng tiếp tục theo dõi, điều trị.

Mâu thuẫn từ việc vệ sinh của chó

Ngày 10.3, một lãnh đạo Công an huyện An Dương (Hải Phòng), cho biết: Sau khi nhận được thông tin về việc 6 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm với những dấu hiệu bất thường, Công an huyện đã giao cho đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để kiểm tra, xác minh, làm rõ.

Bước đầu xác định: Khoảng 14h ngày 6.3, chị Vũ Thị Nguyệt (là em họ, cũng là giúp việc trong gia đình bà Tú) trong khi ra chăm sóc vườn rau sạch tại bờ mương An Kim Hải, phía sau gia đình thì phát hiện anh Đỗ Hoàng Long (25 tuổi, ở 494 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương) dắt chó đi vệ sinh trong khu vườn trồng rau. Chị Nguyệt nhắc nhở anh Long không được dắt chó lên các luống rau gia đình bà Tú đã trồng thì hai bên xảy ra xích mích, cãi cọ.

Trong lúc nóng giận, anh Long đe dọa sẽ phá hết các luống rau này, không cho gia đình bà Tú trồng nữa rồi dắt chó về nhà. Sau đó, ông Đỗ Danh Biên (61 tuổi), là bố đẻ anh Long biết sự việc, chạy ra vườn rau của bà Tú tiếp tục tranh cãi với chị Nguyệt. Sau một hồi, không bên nào chịu nhường bên nào.

Đám rau xà lách bị héo quắt do thuốc diệt cỏ.

Chiều tối cùng ngày, ấm ức trong lòng về việc xảy ra, Long về nhà lấy lọ thuốc diệt cỏ mà trước đó ông Biên đã mua với giá 20 nghìn đồng, pha vào bình xịt màu vàng loại 1.5l rồi phun vào khu vực trồng rau của gia đình bà Tú và các phần đất xung quanh.

Đến sáng 8.3, gia đình bà Tú không biết vụ việc, thấy rau vẫn còn tươi nên hái su hào và xà lách mang về nấu bữa cơm trưa. Vừa ăn xong, 6 người ăn đều xuất hiện triệu chứng đau đầu, đau bụng, buồn nôn nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp.

Lãnh đạo Công an huyện An Dương cũng cho biết thêm, hiện nay đơn vị đã triệu tập, lấy lời khai của bố con ông Biên cùng các nhân chứng khác, đồng thời gửi mẫu giám định, khi nào có kết quả sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Trên giường bệnh, bà Nguyễn Thị Thanh Tú vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tiến Nguyễn