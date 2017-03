Ngày 28/3 Đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng Tham mưu, Người phát ngôn Công an tỉnh Bến Tre cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với 5 bị can về các hành vi: Giết người, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị can gồm: Huỳnh Minh Nghĩa (Út Bầu), sinh năm 1975, ở khu phố 1, phường 5, thành phố Bến Tre; Nguyễn Ngọc Minh Phương (Phương Cua), sinh năm 1976, ở phường 9, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; Cúng Hữu Thắng, sinh năm 1992, ở xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; Phan Tấn Lộc, sinh năm 1978, ở phường 3, thành phố Bến Tre và Võ Hoàng Lam, sinh năm 1989, ở khu phố 7, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre. Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre cũng đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Không tố giác tội phạm” đối với Trần Duy Phúc (Phúc Em), sinh năm 1995, phường 5, thành phố Bến Tre và Lê Thị Bé Bình, sinh năm 1991, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Theo Công an tỉnh Bến Tre, vào đêm 10/2/2017, Cúng Hữu Thắng cùng nhóm bạn gồm: Nghĩa, Phương, Phúc, Lam, Lộc, Bình và 5 người bạn khác đến hát karaoke ở quán Anh Hiếu. Đến khoảng 2 giờ ngày 11/2/2017, Thắng phát hiện nhóm của Đỗ Đức Khiêm, sinh năm 1987, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cũng đến hát tại quán Anh Hiếu. Do trước đó, giữa Thắng và Khiêm có xảy ra mâu thuẫn nên Thắng thông báo cho nhóm bạn đi chung với mình biết nhằm thực hiện ý đồ trả thù. Sau đó, nhóm của Thắng lần lượt rời quán karaoke và chuẩn bị vũ khí để đón đánh nhóm của Khiêm. Chờ đến khi nhóm của Khiêm rời quán karaoke về Mỹ Tho bằng xe taxi, nhóm của Thắng dùng 1 xe ô tô và 2 xe mô tô đuổi theo đến xã Tam Phước, huyện Châu Thành, rồi dùng súng K59 bắn 3 phát vào xe taxi làm cho Khiêm và Toàn bị thương. Sau đó, các đối tượng tự giải tán. Xác định tính chất vụ việc là rất nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng để nhanh chóng làm rõ vụ việc. Với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 19/3/2017, vụ án đã được khám phá thành công. Quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ 1 khẩu súng quân dụng K59 cùng 3 đầu đạn; 1 xe ô tô và 2 xe mô tô là phương tiện có liên quan trong vụ án. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của từng bị can để đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Ghi nhận thành tích khám phá thành công vụ án, n gày 27/3 Công an tỉnh Bến Tre đã khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự và các lực lượng phối hợp. Công Trí/TTXVN