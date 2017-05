Ngăn cản việc hàng xóm xây cột cổng lấn sang phần đất nhà mình, bà Phúc bị người này đánh vào đầu bất tỉnh phải cấp cứu.

Chiều 13/5, ông Nguyễn Duy Trí - Trưởng Công an xã Bình Minh (huyện Thanh Oai, Hà Nội) xác nhận và cho biết có vụ việc ẩu đả xảy ra tại địa bàn.

Theo ông Trí, hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được Công an xã chuyển lên Công an huyện Thanh Oai điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, theo phản ánh ban đầu của bà Lê Thị Phúc (SN1954, trú tại thôn Sinh Quả, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) khoảng 16h20 ngày 7/5, bà Phúc thấy 4 bố con ông Lê Tiến Vi, anh Lê Tiến Triều, chị Lê Thị Đông và anh Vũ Mạnh đang xây cột cổng có phần lấn vào phần cổng nhà bà.

Bà Phúc bị đánh tím tái mặt mày, mắt sưng vù đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Thấy vậy, bà Phúc ngăn cản, yêu cầu bố con ông Vi dừng việc xây trái phép nhưng nhóm người không nghe. Sau đó, con trai ông Vi là anh Lê Tiến Triều có hành động bế bà Phúc ra vệ đường.

Sau đó, bà Phúc nói với Triều vài câu, vừa dứt lời, ông Lê Tiến Vi cầm lấy xẻng đánh vào đầu bà Phúc khiến nạn nhân bất tỉnh.

Một lúc sau, bà Vui (vợ ông Vi) cũng to tiếng chửi rủa. “Con gái bà Vui là Lê Thị Đ có mặt ở đấy cũng chửi bới và bốn mẹ con bà Vui cùng lao vào đánh tôi. Thấy tôi bị bốn mẹ con bà Vui đánh thì con gái tôi là Nguyễn Thị San chạy ra can ngăn nhưng các con ông Vi liền lao vào đánh mẹ con tôi” – bà Phúc nói.

Chị San bị chấn thương phần mềm hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai. Theo bà Phúc, em gái bà chạy vào can ngăn cũng bị bố con ông Vi xô đẩy, bị ngã.

Do sự việc xảy ra nghiêm trọng nên trưởng thôn là ông Nguyễn Đình Tiến và Công an thôn là anh Nguyễn Xuân Anh đến để ngăn chặn hành vi trái pháp luật của gia đình nhà ông Vi nhưng không được. Sau đó, Công an xã xuống lập biên bản sự việc.

Đến 22h cùng ngày, do bà Phúc nhiều lần bị nôn, ói nên Bệnh viên đa khoa huyện Thanh Oai đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa Hà Đông chữa trị.

Bà Phúc đau đớn nói: “Tôi bị đánh phải nhập viện nằm nhiều ngày, từ khi xảy ra sự việc tới nay nhưng gia đình ông Vi không tới hỏi thăm cũng như xin lỗi”.

Chiều 13/5, lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai cho biết đã nhận được đơn từ phía gia đình bà Phúc, hiện đơn vị đã cho người xác minh, làm rõ vụ việc./.

CTV Lê Tùng/VOV.VN