Chặn xe, nhóm người xông vào đánh tài xế, cướp đi chiếc điện thoại Iphone 6S.

Ngày 2-5, Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) đang tạm giữ 5 đối tượng, gồm: 3 anh em ruột là Đinh Thanh Liêm (45 tuổi), Đinh Công Thưởng (34 tuổi) và Đinh Công Huấn (36 tuổi, cùng ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) và Trần Thị Bích Thùy (32 tuổi, trú huyện Phong Điền) cùng Nguyễn Thị Kim Anh (22 tuổi, ngụ trú phường 5, TP Vũng Tàu) về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều tối 30-4, anh L.M.T. đang điều khiển taxi chở khách qua khu vực Bình Phó B (phường Long Tuyền) thì bị các đối tượng trên đi trên xe gắn máy chặn lại. Nhóm người ngày đã xông vào đánh anh T. rồi lấy đi chiếc điện thoại Iphone 6S và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

5 đối tượng trong vụ cướp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bình Thủy nhanh chóng có mặt. Từ lời khai của tài xế và chứng cứ thu thập được, Công an đã xác định được nhóm đối tượng và đến vận động gia đình. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Thùy ra đầu thú. Sau đó, những đối tượng còn lại cũng đến cơ quan công an đầu thú.

Bước đầu xác định, giữa tài xế taxi và Thùy có mâu thuẫn tình cảm từ trước.

C.Linh