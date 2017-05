Chiều ngày 8/5, Cảnh sát PCCC công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bàn giao vụ cháy căn hộ tầng 2 chung cư 139 Lê Đình Dương, tổ 2, P.Nam Dương, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng cho Công an P.Nam Dương thụ lý

Được biết trước đó, khoảng 9h30 phút cùng ngày, bà Trần Thị Tuyết Nguyệt (47 tuổi), ngụ chung cư 139 Lê Đình Dương, phát hiện căn hộ của bà Bùi Thị Trợ (76 tuổi) đang cho sinh viên thuê trọ học ở tầng 2, có sinh viên đang dùng xăng để đốt đồ đạc.

Sau khi phát hiện vụ việc, bà Nguyệt đã tri hô, lúc này trong chung cư có 20 hộ dân sinh sống, liền tháo chạy xuống tầng dưới và dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa, đồng thời điện báo Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng.

Lực lượng cảnh sát PCCC có mặt kịp thời để ngăn chặn đám cháy

Ngay sau đó lực lượng công an đã mời hai sinh viên N.C.T (24 tuổi) và H.C.C (22 tuổi, cùng ngụ H.Núi Thành, Quảng Nam), ban đầu cả hai khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên bực tức đi mua xăng về đốt đồ đạc trong phòng cho hả giận. Rất may vụ việc được phát hiện kịp thời nên bên trong căn hộ của bà Trợ chỉ bị cháy một số vật dụng, sách vở.

Hậu quả sau khi mua xăng về đốt phòng trọ cho hả giận của hai sinh viên

Được biết, hiện cả hai sinh viên trên đều đang học tập tại một trường đại học trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra xác minh làm rõ.

Quang Huy