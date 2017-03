Xinh xắn, tài năng, chuyên nghiệp mà vẫn giữ được những nét hồn nhiên của lứa tuổi, đó là vài nét phác họa về cô bé Trương Bảo Anh – gương mặt được mọi người yêu mến gọi là “tiểu Châu Tấn” của Việt Nam.

Bắt đầu làm mẫu từ 4 tuổi

Trong khi các bạn đồng trang lứa chỉ mới dám chụp ảnh làm kỉ niệm cùng gia đình thì cô bé Bảo Anh đã bắt đầu tham gia chụp ảnh với vai trò là người mẫu nhí. Xuất thân từ công ty đào tạo người mẫu của hai chị em siêu mẫu Thúy Hằng - Thúy Hạnh, song khi xuất hiện trước ống kính cô bé vẫn còn khá run.

“Hôm đó con đã trải qua rất nhiều cảm xúc: có lo sợ, có nước mắt và có cả nụ cười”, mẹ bé kể lại. Một thời gian sau đó khi đã quen với không khí của stuudio, bé bắt đầu thực hiện những shoot ảnh theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia một cách tự tin, chững chạc và chuyên nghiệp.

Lời "thú nhận" đáng yêu của cô bé với mẹ: "Con thích lắm mẹ ạ" vào cuối buổi chụp hình cũng giúp mẹ bé vơi bớt phần nào lo lắng cho cô con gái nhỏ.

Trương Bảo Anh - "Tiểu Châu Tấn"

So với những ngày đầu chập chững bước chân vào nghề, hiện tại Bảo Anh đã dạn dĩ hơn rất nhiều. Cô bé hiện đã có khối "tài sản" lớn ở tuổi thứ 8 với hàng loạt những lời mời cho sự kiện thời trang hay những hãng thời trang danh tiếng như: Vietnam International Fashion Week 2016, The Dream of Santorini, Kelly Bui, Canifa, Kico,K’s closet, Ó Princess…

Bảo Anh sành điệu, ấn tượng trong các shoot hình

Tự tin và chuyên nghiệp là những gì mà nhiếp ảnh gia dùng để nói về Bảo Anh. Bộ ảnh "Mơ" được chụp tại Ba Vì của cô bé cách đây không lâu cũng được nhiều người đánh giá cao.

Khi thực hiện bộ ảnh, do địa điểm ở xa và thời tiết khá xấu thậm chí còn có sương mù dày đặc, song cô bé vẫn cố gắng dậy từ 4 giờ sáng để lên đường. Chẳng quản thời tiết mưa rét, cô bé vô cùng tự tin để tạo dáng, dù là đứng, ngồi trên những mỏm đá chênh vênh hay lội nước theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, cô bé đều thực hiện chẳng ngại ngần.

“Con phải là chính con!”

Vào năm 2015, sau khi một nhiếp ảnh gia đăng tải của Bảo Anh trên mạng xã hội, vẻ đẹp mong manh, dịu dàng và đang yêu của cô bé này đã "hút hồn" hàng ngàn cư dân mạng.

Có nhiều bạn trẻ nhìn cô bé và so sánh với mỹ nhân Trung Hoa là Châu Tấn Lợi và gọi cô bé bằng cái tên thân thương: "tiểu Châu Tấn" của Việt Nam. Tuy nhiên, gia đình và cô bé không hề biết đến biệt danh này cho tới khi có người trực tiếp kể lại.

Tuy được mệnh danh là "tiểu Châu tấn" song mẹ cô bé vẫn thường dạy rằng: "Hãy để mọi người nhớ đến con bằng chính tài năng của con, bằng tên gọi của chính con, là Trương Bảo Anh nhé". Gia đình hoàn toàn cố gắng dạy dỗ để cái tên "tiểu Châu Tấn" không ảnh hưởng gì tới cuộc sống thường ngày cũng như tài năng của con.

Tuy chỉ mới lên 8 song Bảo Anh lại có vẻ trưởng thành trước tuổi, cô bé luôn cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt mọi việc từ học tập cho tới làm người mẫu. Bảo Anh rất chăm chỉ tập đàn violin bởi cô bé muốn sau này cũng sẽ trở thành một người chơi đàn giỏi như chính thần tượng của mình là nghệ sĩ Bùi Công Duy.

Ngoài việc học, Bảo Anh còn giúp mẹ một số công việc nhẹ như dọn dẹp nhà cửa hay trông em nhỏ. Bảo Anh luôn được người hâm mộ gọi bằng mỹ danh "tiểu Châu Tấn" nhưng khi ở nhà, cái tên "Châu Chấu" lại được gia đình sử dụng thường xuyên. Tuy thế, cô bé không tỏ ra khó chịu mà vui vẻ dùng cái tên ấy như một niềm kiêu hãnh riêng của mình.

Vẻ hồn nhiên, đáng yêu của Bảo Anh

"Bảo Anh đã sẵn sàng đồng hành và tỏa sáng" đó là điều mà mẹ của bé cho biết khi nhắc tới chương trình Hot face 2017. Bằng những kinh nghiệm làm mẫu nhí của mình, chắc chắn Bảo Anh sẽ là một trong những nhân tố đầy sức hút của chương trình năm nay.

Hải Nguyễn

Theo Đời sống Plus