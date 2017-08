Khán giả nam không thể rời mắt khỏi màn hình khi chiêm ngưỡng cảnh nude ấn tượng của nữ minh tinh nhưng thực tế đó là diễn viên đóng thế.

Hand double – đóng thế tay

Việc đóng thế tay thường diễn ra khi diễn viên phải biểu diễn một kĩ năng mà họ không có khả năng thực hiện như thật, ví dụ chơi đàn, xoay bóng, viết chữ đặc biệt.

Chơi đàn là loại cảnh cần đóng thế tay nhiều nhất

Đạo diễn của Lalaland – Những kẻ mộng mơ tiết lộ ông từng thuê một diễn viên đóng thế tay cho nam chính Ryan Gosling trong cảnh chơi đàn. Nhưng Ryan Gosling đã học cách chơi đàn rất nhanh và tự thể hiện nó, vì thế cảnh quay của nam diễn viên đóng thế đã không được sử dụng.

Trong The Hobbit: An Unexpectef Journey, một diễn viên đóng thế tay đã được thuê để thay cho Ian Holm, vai Bilbo Baggins lúc già, khi nhân vật này viết một đoạn chữ đặc biệt.

Cảnh phim viết chữ cần người đóng thế tay trong The Hobbit

Butt double – đóng thế cảnh nóng

Khác với vai diễn cần hành động hay khéo léo, các cảnh nóng – vũ khí thu hút khán giả - lại rất hay cần một người đóng thế “mông”. Để diễn tả sự nóng bỏng của các cảnh giường chiếu, cảnh cận các bộ phận nhạy cảm như mông, ngực, eo… sẽ được dùng tới. Rất nhiều phim đã sử dụng diễn viên đóng thế cho các cảnh không rõ mặt.

Dakota Johnson chia sẻ cô cần tuyển một “butt double” cho vai diễn trong 50 sắc thái, không phải nữ diễn viên ngại ngùng để lộ da thịt mà vì cô có một hình xăm ở vòng 3, không phù hợp với tính cách ngây thơ của nhân vật Anatasia.

Khán giả cũng bị lừa với cảnh nóng của Immortals. Các khán giả nam không thể rời mắt khỏi màn hình khi chiêm ngưỡng cảnh nude toàn thân và vòng ba ấn tượng của Freida Pinto. Nhưng thực tế đó diễn viên đóng thế.

Khán giả vẫn tưởng cảnh nóng này là do chính Freida Pinto thực hiện

Cùng điểm qua cảnh nóng y đóng thế nhưng y như thật của Immortal

Nữ cướp biển Keira Knightley lại cho rằng cô cần một diễn viên thế thân cảnh nóng vì thân hình không đủ “nóng” của mình. Nữ diễn viên nổi tiếng với thân hình cò hương khẳng định cảnh bỏng mắt trong Domino không phải do cô tự đảm nhận. “Không, tất nhiên đó là đóng thế. Tôi làm gì có thân hình gợi cảm thế kia. Nhìn vòng 3 của cô ấy kìa. Ước gì tôi sở hữu nó. Nhưng chỉ có phép màu mới làm được thôi.”

Nữ diễn viên Mila Kunis theo đuổi phong cách gợi cảm nhưng bản thân cô lại không sẵn sàng để lộ toàn bộ cơ thể. Cô phải tuyển diễn viên đóng thế cảnh nóng khi tham gia Friend with benefit với Justine Timberlake.

Mila Kunis có nhiều cảnh nóng với Justine Timeberlake trong bộ phim xoay quanh chuyện yêu đương của hai người trẻ với lối nghĩ rất thoáng về tình dục.

"Tôi đã để lộ ngực từ góc nhìn nghiêng, và tôi phát hiện mình không thể cứ thế bung ra hết.” Mila hài hước chia sẻ. “Thế nên tôi sẽ để hở một chút chỗ này, một chút chỗ kia, không phải tất cả.” Bạn diễn của cô, ca sĩ Justine Timberlake lại rất thoải mái trong việc này. Anh muốn một trải nghiệm đặc biệt với cơ thể khi còn trẻ và tự tin với hình thể của mình.

Trái ngược với Justine, Owen Wilson chẳng vui vẻ gì với việc để lộ cơ thể. Anh có một cảnh nude toàn thân nhìn từ phía sau trong Dupree. Anh chán nản kể lại: “Lúc đạo diễn nhìn thấy tôi cởi trần, mặt ông ấy như thể: Này Wilson, anh biết đấy, có thể anh hợp kiểu bơi mà vẫn mặc áo cũng nên.” Cuối cùng, vì thân hình không đạt tiêu chuẩn cơ bắp của đạo diễn, nam diễn viên đã có một thế thân cho cảnh nude.

Thân hình kém săn chắc của Owen Wilson là lý do anh cần diễn viên đóng thế cảnh nude

Owen Wilson chỉ nằm trong số ít. Sự thực hiển nhiên là phần lớn diễn viên đóng thế cảnh nóng đều là nữ, vì trừ lí do không phù hợp (do hình xăm, dấu ấn, không đủ tiêu chuẩn…) đa số các nam diễn viên đều tự đóng cảnh giường chiều của mình. Bởi lí do nhạy cảm, tên tuổi các nữ diễn viên đóng thế cảnh nóng rất ít được nhắc tới. Thậm chí ở các trang thông tin phim đầy đủ nhất, họ cũng chỉ được ghi tên thoáng qua mà không được nhắc vai trò cụ thể.

Sự phát triển của ngành công nghiệp khổng lồ này có rất nhiều mặt tối. Theo vanityfair, các nữ diễn viên đóng thế cảnh nóng chính là nạn nhân của mặt tối đó. Họ là đối tượng dễ bị tấn công tình dục trong đoàn phim nhất, bởi cơ thể đặc biệt gợi cảm, không có tên tuổi, không có quản lí mà thường làm việc dưới hình thức tự do. Nhiều người không dám kể với gia đình, bạn bè việc đóng thế cảnh nóng, vì thế họ càng thiếu sự bảo vệ.

Theo simplyhired, một nữ diễn viên đóng thế cảnh nóng có thể kiếm trên 100 ngàn đô/ năm. Mức trung bình là trên 60 ngàn đô/ năm, cao hơn một chút so với bình quân đầu người tại Mỹ năm 2016 là 57 ngàn đô. Thế nhưng để đạt được mức tiền trên phải là những diễn viên đủ kinh nghiệm, thế vai cho các bộ phim có doanh thu cao. Rất nhiều nữ diễn viên đóng thế mới vào nghề đều bị trả rất rẻ mạt, thậm chí chỉ vài chục đô cho việc thay diễn viên chính khoe da thịt trong một bộ phim.

Diễn viên đóng thế là điều không thể thiếu đối với ngôi sao hành động. Cùng tìm hiểu về những mối quan hệ giữa "bản chính" và "bản sao" của các anh hùng Hollywood, họ thân thiết và giống nhau đến mức nào mà khiến con gái của Hugh Jackman còn nhầm lẫn cascadeur với bố mình?

