Bỗng dưng tôi không có hứng với vợ. Tôi không chắc có phải vì cô ấy đã “xập xệ” hay vì đến cái tuổi mà tôi chẳng thấy cái gì “ngon mắt” nữa.

Năm nay tôi đã gần 50, tình cảm vợ chồng gắn bó lâu nay vừa là tình vừa là nghĩa, ấy thế mà cả mấy tháng nay, tôi bị vợ cằn nhằn vì bỗng dưng “mất phong độ”. Quả thật tôi cũng không hiểu vì sao mọi sự lại có chuyển biến xấu đi như vậy. Hai vợ chồng nói là vợ chồng trẻ thì không phải nhưng chưa đến mức gọi là vợ chồng già, ấy vậy mà việc “đóng thuế” cho vợ ngày càng yếu kém đi khiến vợ tôi cứ cằn nhằn này nọ rồi lại bày đặt nghi ngờ tôi có bồ nhí, suốt ngày kiểm tra điện thoại, giờ giấc của chồng đến phát mệt.

“Anh đang thực hiện ly thân với em đấy à? được thôi, từ giờ mỗi người một phòng, ai thích làm gì thì làm, chẳng cần quan tâm”. Vợ tôi hằn học chuyện bé xé ra to nếu tôi lảng tránh “chuyện ấy”. “Chắc thấy vợ già nên chán, dâng hết cho gái trẻ rồi chứ gì?”. “Làm gì có chuyện mất phong độ, thể dục thể thao đều đặn thế cơ mà, hay là toàn đi đánh..bóng dâm”. Cái kiểu chỉ trích hằn học của cô ấy khiến tôi rất bực bội, giải thích thế nào cô ấy cũng không chịu hiểu, chỉ có cách “yêu” đều đặn là cô ấy thấy bình thường, nếu không thì được coi như là có bồ nhí hoặc chán vợ.

Đã thế thỉnh thoảng cô ấy còn thuyết giảng một tràng giang đại hải về “đạo đức”, “lối sống suy đồi” của đàn ông (ám chỉ chồng) và việc tôi phải “trả giá” thế nào khi “có mới nới cũ”, “phản bội” cô ấy.

Tôi cũng rất muốn chiều vợ cho yên cửa yên nhà nhưng quả thật là lực bất tòng tâm. Tôi luôn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, không có hứng thú với “chuyện ấy. Cứ nghĩ đến “yêu” là tứ chi bải hoải, nếu có cố cũng chỉ được vài phút là bị “cướp cò” khiến vợ tôi đã bực lại càng bực thêm. Nhiều lần nghe vợ cằn nhằn tôi lại càng sợ hơn cái chuyện ấy.

Không hiểu do ức chế với vợ hay do bản thân bỗng dưng hay cảm thấy phiền muộn mà tôi rất nóng tính. Mỗi lần cô ấy lên tiếng cằn nhằn là tôi cũng không nhịn được, dẫn đến to tiếng cãi vã. Nhiều lúc tôi cố tình để chiến tranh lạnh kéo dài để đỡ phải nghe cô ấy thuyết giảng và để trốn tránh “chuyện ấy”. Tôi biết về lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ vợ chồng nhưng vẫn chưa có cách giải quyết nào hay hơn.

Lẽ ra thay vì cằn nhằn, ghen tuông khi tôi không hoàn thành tốt nhiệm vụ, vợ tôi bình tĩnh cùng chồng tìm hiểu nguyên nhân vì sao để giúp đỡ chia sẻ. Đằng này cô ấy chỉ để ý đến nhu cầu của bản thân, cứ không thỏa mãn là đổ lỗi cho người khác như thể tôi là nguyên nhân dẫn đến sự thiệt thòi của cô ấy vậy.