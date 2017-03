Chiều tối 21/3, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ban hành các Quyết định kỷ luật đối với những hành vi vi phạm tại vòng 10 giải bóng đá vô địch Quốc gia - Toyota 2017.

Một pha tranh bóng trong trận đấu giữa đội Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Các lỗi vi phạm gồm tình trạng để khán giả đốt pháo sáng trong sân Hàng Đẫy (Hà Nội) và hành vi phản ứng trọng tài của huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ FLC Thanh Hóa, trong trận đấu giữa Hà Nội FC với FLC Thanh Hóa diễn ra vào tối 19/3 vừa qua.

Theo đó, Ban kỷ luật VFF ra Quyết định phạt 30 triệu đồng đối với Ban tổ chức trận đấu Hà Nội FC, do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng trong sân vận động ở trận đấu giữa đội chủ nhà Hà Nội FC và đối khách FLC Thanh Hóa ngày 19/3 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Tiếp đến, Ban kỷ luật VFF phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp đối với ông Ljubo Petrovic – huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ FLC Thanh Hóa do có hành vi phản ứng đối với trọng tài cũng ở trận đấu này.

Ngoài 2 quyết định kỷ luật trên, Ban kỷ luật VFF cũng ra Quyết định phạt 3 triệu đối với Câu lạc bộ Đắk Lắk do có 6 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu giữa hai Câu lạc bộ Đắk Lắk và Đồng Tháp tại lượt trận thứ 7 Giải hạng Nhất Quốc gia 2017 diễn ra ngày 18/3 trên sân vận động Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Trước đó (21/2), Ban kỷ luật VFF cũng đã ra quyết định cảnh cáo và phạt 100 triệu đồng đối với Câu lạc bộ Long An tại lượt trận thứ 6 giải bóng đá vô địch Quốc gia - Toyota 2017 do có các hành vi làm gián đoạn trận đấu; không tôn trọng quyết định của trọng tài, không tôn trọng khán giả, gây thiệt hại đến uy tín, danh dự của VFF, bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tới trách nhiệm của câu lạc bộ khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý và tổ chức trong thời gian 36 tháng đối với Chủ tịch Câu lạc bộ Long An Võ Thành Nhiệm và 15 triệu đối với huấn luyện viên trưởng Ngô Quang Sang do có các hành vi phản ứng; kích động các cầu thủ gây ra các hành vi phản cảm trên.

Quốc Trị (TTXVN)