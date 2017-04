Nhóm trộm Colombia dùng dao tự chế rạch lốp xe Fortuner trộm 1,6 tỷ đồng vừa sa lưới chỉ là một trong số nhiều nhóm siêu trộm nước ngoài từng gây án tại Hà Nội và TP.HCM.

Năm 2016, Công an Hà Nội cũng phát hiện nhóm trộm người Indonesia có thủ đoạn gây án tinh vi không kém. “Con mồi” mà họ nhắm đến vẫn là những người lái ôtô vừa giao dịch tại ngân hàng.

Bẫy đinh gắn vào dép

Tháng 8/2016, Cảnh sát hình sự Hà Nội phát hiện nhóm nghi phạm Indonesia gồm 5 người chuyên dàn cảnh để trộm cắp tài sản. Cũng phóng xe tay ga, nhóm tội phạm chuyên nghiệp này luôn chuẩn bị kỹ lưỡng mỗi khi gây án.

Sử dụng phương tiện hành nghề là những chiếc đinh thép có khả năng đâm thủng lốp ôtô, nhóm này không trực tiếp rạch lốp xe mà tìm cách cài bẫy tài xế.

Công an cụ gây án của nhóm siêu trộm Colombia. Ảnh: CTV.

“Họ gắn đinh vào mũi dép. Khi tiếp cận ôtô của bị hại, nhóm trộm sẽ để chiếc dép này ngay trước lốp xe rồi chờ ôtô tự trúng bẫy”, một cán bộ điều tra kể.

Cảnh sát xác định khi gây án, nhóm trộm người Indonesia chia nhỏ thành 2-3 nhóm để hỗ trợ lẫn nhau. Có nghi phạm chuyên theo dõi mục tiêu từ xa để đồng bọn tiếp cận. Có người tìm cách tạo sự chú ý để lái xe và người dân mất cảnh giác.

Theo dõi quy luật của nhóm này, trinh sát xác định họ nhằm lúc ôtô dừng đỗ bên đường hoặc chờ đèn đỏ để đặt dép tông có gắn đinh trước bánh xe. Khi xế hộp di chuyển, bánh xe lập tức bị đâm thủng. Phần việc cuối cùng của nhóm siêu trộm là nhanh chóng mở trộm xe lấy ví, túi xách khi tài xế xuống bơm hơi hoặc thay lốp.

Anh Phạm Bá Cường (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) là một trong những bị hại của nhóm này. Đúng hôm anh lái ôtô đến ngân hàng rút gần một tỷ đồng, lốp sau chiếc xe gặp sự cố.

Lợi dụng lúc bị hại loay hoay thay lốp, nhóm nghi phạm Indonesia đã mở cửa xe lấy bọc tiền. Thấy chủ xe đuổi theo, kẻ gian vứt mấy cọc tiền về phía sau. Khi anh Cường lưỡng lự giữa truy đuổi với dừng lại nhặt tiền, nhóm trộm đã biến mất.

Quá trình điều tra, trinh sát hình sự đã theo nhóm này vào tận TP.HCM. Tuy nhiên, biết bị cảnh sát săn lùng, các nghi phạm đã sớm trốn ra nước ngoài.

Rạch lốp bằng dao tự chế

Nhóm siêu trộm Colombia do Fabian Lucero Witches (35 tuổi) cầm đầu vừa bị Công an Hà Nội bắt giữ có thủ đoạn gây án tương tự. Để có lưỡi thép mỏng như lá lúa dễ dàng xuyên thủng lốp xe, các nghi phạm đã đặt hàng các lò rèn ở quê nhà. Với hình dáng giống dao cạo râu, Fabian đã mang những công cụ gây án vượt qua hàng rào kiểm tra an ninh khi nhập cảnh.

Hôm lấy cắp 1,6 tỷ đồng ở phố Xã Đàn, nghi phạm cầm đầu nhóm siêu trộm cắt cử người cắm chốt trong và ngoài ngân hàng. Chờ người đàn ông trung tuổi xách 2 túi tiền lên xe, họ phóng xe máy theo sát.

Lực lương công an bắt giữ Fabian và đồng phạm tại Quảng Trị. Ảnh: CTV.

Một trong số nghi phạm đã vượt lên ra hiệu cho bị hại biết chiếc Fortuner gặp sự cố. Đúng kịch bản vẽ ra, nhóm trộm chuyên đội tóc giả, bịt khẩu trang đã mở cửa lấy 2 bọc tiền.

Vài ngày sau, 4 người gây ra vụ trộm sa lưới dù đã tách đoàn, chuẩn bị trốn sang Campuchia. Ngoài thu hồi gần như toàn số tiền bị mất, cảnh sát còn bắt thêm một nghi phạm liên quan vụ trộm khác xảy ra 2 tháng trước

Hôm đó, ôtô 4 chỗ của anh Hưng cũng bị nhóm nghi phạm này đâm thủng lốp khi chủ xe vào một ngân hàng ở quận Hoàn Kiếm rút tiền.

Lúc anh Hưng thay lốp, nhóm trộm đã mở cửa xe lấy túi xách chứa tiền và tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng. Người dân gần đó không phát hiện tên trộm vì mải dõi theo đồng bọn của hắn đang hò hét cách hiện trường không xa.

Sau mỗi lần gây án trót lọt, Fabian chia tiền cho đồng bọn. Nhóm này sau đó theo đường bộ sang Campuchia, Lào để đổi ngoại tệ, gửi về Colombia qua tài khoản ngân hàng quốc tế.

Nguyễn Minh - Tùng Lâm