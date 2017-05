Sau khi mang thịt lợn từ quê lên thành phố bán giá rẻ hơn, người phụ nữ bị đối thủ mang dầu nhớt đến hắt vào cả người lẫn thịt.

Mới đây trên Facebook N.T.D. đã đăng tải clip, hình ảnh kèm theo nội dung phản ánh, do giá lợn xuống thấp, một người phụ nữ đã mang thịt lợn từ quê ra chợ Lương Văn Can (Hải Phòng) để bán. Tuy nhiên, người phụ nữ này bán thịt lợn với giá rẻ hơn so với ở chợ nên đã bị quán thịt gần đó đổ dầu nhớt vào thịt lợn của chị này.

Chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận

Cụ thể Facebook này chia sẻ: “Thật là độc ác! Đều là con người sao lại đối xử với nhau như vậy. Chuyện là chị ý ở quê cầm thịt lợn ra bán giá rẻ hơn nên quán bán thịt gần đó cầm dầu nhớt đổ vào thịt của chị ý”.

Sau khi clip kèm hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội, có rất nhiều người vào bình luận, chia sẻ, hầu hết mọi người đều tỏ ra căm phẫn và tức giận cho hành động độc ác của chủ quán thịt lợn gần đó. Đồng thời cũng thương cảm cho người phụ nữ bị hắt dầu nhớt vào người và toàn bộ số thịt lợn được chị bày bán ở chợ.

Khi xem xong những hình ảnh trên, Facebook T.P. bình luận: “Sao cũng vì miếng cơm manh áo mà lại đối xử với nhau tệ bạc như vậy. Cùng là con người cả mà. Hành động đó thật tàn nhẫn, không biết chủ quán thịt kia có ân hận không”.

Còn Facebok M.K. cũng bình luận: “Khổ thân người nông dân, trời có mắt cả đấy. Người ta bán như nào là quyền của người ta, thịt lợn rẻ bán giá rẻ để gỡ lại chút vốn liếng ban đầu thôi, làm vậy là độc ác quá”.

Đối thủ thấy ngườ phụ nữ này bán thịt rẻ hơn nên đã có hành động độc ác hắt dầu nhớt vào cả người lẫn thịt. Ảnh Facebook

“Lợn nhà người ta tự mổ bán rẻ hơn là đương nhiên. Mấy bà bán hàng ngày là đi buôn nên mới có hành động xấu đấy. Lợn đang khốn khổ mà nỡ làm vậy với nhau ác quá”, Faebook H.N.L chia sẻ.

Bên cạnh đó, mọi người cũng đồng loạt lên tiếng, kêu gọi chia sẻ bài viết để giúp người phụ nữ này lấy lại công bằng trước sự việc trên. Mọi người đều mong muốn, cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm rõ sự việc.

Toàn bộ số thịt lợn người phụ nữ này bày bán đều bị hắt dầu nhớt bẩn. Ảnh Facebook

Theo tìm hiểu của PV, người phụ nữ bị chơi xấu trên là chị Xuyến, quê ở Kiến Thụy (Hải Phòng). Chị Xuyến cho biế, chị vốn bán cá tôm ở chợ Lương Văn Can. Mấy ngày gần đây, tiếc đàn lợn nhà nuôi không bán được nên chị đã mổ đem ra chợ này bán những mong gỡ gạc chút vốn.

Do lợn nhà nuôi được nên chị Xuyến có bán rẻ hơn các sạp thịt ở chợ và đây là căn nguyên dẫn đến "đòn thù" kinh hoàng này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Cao Nguyên (Theo Đời sống Plus)