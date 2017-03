Mặc dù đang trốn lệnh truy nã nhưng đối tượng Huỳnh Tăng Đệ vẫn móc nối với nhiều đối tượng để đi bảo kê, đòi nợ thuê, đồng thời chế tạo hung khí để trả thù đồng bọn.

Chiều 8-3, tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Huỳnh Tăng Đệ (36 tuổi, trú ở phường An Đông, TP Huế) sau nhiều tháng lẩn trốn.

Theo cơ quan công an, tối 10-10-2016, trong lúc ngồi uống nước gần cổng số 9 Sân vận động Tự Do Huế, Lê Thị Hương (41 tuổi, trú phường An Cựu, TP Huế) đã xảy ra mâu thuẫn với Phan Bảo Ân (45 tuổi, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế).

Cho rằng Ân thách thức mình nên Hương nhờ Trần Quốc Bình (44 tuổi, trú phường Xuân Phú, TP Huế) đứng ra giải quyết vụ việc. Sau đó, Bình gọi điện cho Huỳnh Tăng Đệ và Đệ rủ thêm 5 đối tượng tên Vũ, Trí, Sơn, Nghinh, Tấn đuổi đánh Ân.

Cơ quan công an lấy lời khai Huỳnh Tăng Đệ.

Dù Ân lẩn trốn vào quán bida và chốt cửa lại nhưng các đối tượng đã manh động đập vỡ cửa kính, sau đó dùng vỏ chai, cơ bida đánh vào vùng mặt Ân gây thương tích nghiêm trọng.

Gây án xong, các đối tượng chia nhau làm nhiều hướng để ra tỉnh Bắc Ninh và vào TP Đà Nẵng lẩn trốn. Những đối tượng này sau đó đã lần lượt ra đầu thú. Riêng Đệ vẫn lẩn trốn nên Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định truy nã trên toàn quốc.

Đối tượng truy nã nguy hiểm Huỳnh Tăng Đệ.

Sau khi tiếp nhận quyết định truy nã nguy hiểm về đối tượng Huỳnh Tăng Đệ, Phòng PC52 Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức xác minh, truy bắt.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện trong quá trình trốn truy nã, Đệ tụ tập với một số đối tượng ngoài xã hội để đi bảo kê, đòi nợ thuê và chế tạo thêm nhiều hung khí (2 mã tấu, 2 rìu) nhằm trả thù đồng bọn khai ra hành vi phạm tội của Đệ.

Sau khi nắm được di biến động của đối tượng, khoảng 10h30 ngày 7-3, khi Đệ ngồi ăn nhậu tại bờ biển Thuận An, huyện Phú Vang thì các trinh sát đã ập đến bắt giữ.

Anh Khoa