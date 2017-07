Kiểm tra chiếc túi để trên giá đèo hàng xe máy, lực lượng Công an đã thu giữ tổng số 36.000 viên ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng và 21 viên đạn.

Sau nhiều ngày theo dõi, nắm tình hình, hồi 5h ngày 25-7, tại bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Công an huyện Yên Châu phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng Tương đã phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt 3 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

3 đối tượng bị bắt gồm: Tếnh Lao Dia, 30 tuổi, Tếnh Tráng Páo, 31 tuổi, Tếnh Lao Vàng, 27 tuổi, cùng trú tại bản Móng Nặm, cụm Móng Nặm, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Lực lượng Công an đã thu giữ tại chỗ tang vật gồm 36.000 viên ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng quân dụng, 21 viên đạn các loại, trong đó có 2 viên đạn đã lên nòng; 2 xe máy và nhiều vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ khu vực biên giới đến huyện Vân Hồ, giao cho một người đàn ông, nếu trót lọt sẽ được trả công 2.000USD (tương đương hơn 40 triệu đồng tiền Việt Nam).

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng tên. Trong đó, hai đối tượng Páo và Vàng đi trước trên một xe máy làm nhiệm vụ dò đường, nếu phát hiện lực lượng chức năng thì báo cho Dia tẩu thoát.

Do xây dựng phương án kỹ càng, nên khi các đối tượng lọt vào ổ phục kích, lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được cả ba tên mà chúng chưa kịp thông tin cho nhau. Được biết, đối tượng Tếnh Lao Dia là giáo viên dạy tiếng Anh trường cấp 2 Móng Nặm, Tếnh Tráng Páo là Hiệu trưởng trường tiểu học Móng Nặm.

Từ cách đây hàng tháng, qua công tác nắm tình hình và thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp, Công an huyện Yên Châu đã phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên qua lại khu vực biên giới với nhiều biểu hiện nghi vấn, với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, thường xuyên thay đổi phương thức, tuyến đường di chuyển.

Ngày 24-7, sau khi nhận được thông tin, các đối tượng sẽ mang số lượng lớn “hàng” qua biên giới, Công an huyện đã huy động trên 30 CBCS, phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng Tương chia làm nhiều mũi mật phục trên đoạn đường từ khu vực biên giới Lóng Phiêng ra xã Tà Làng (là tuyến đường các đối tượng sẽ di chuyển để vận chuyển ma túy đến huyện Vân Hồ).

Hai chiếc xe máy các đối tượng dùng để vận chuyển ma túy.

Sau hơn một ngày mật phục, mặc dù thời tiết mưa to, địa hình biên giới hiểm trở, nhưng CBCS vẫn kiên trì bám vị trí, quyết tâm tóm gọn đối tượng cùng chuyến hàng “khủng”.

Đúng như dự đoán, khoảng 5h ngày 25-7, hai đối tượng đi trước dò đường trên một chiếc xe máy đã xuất hiện trong tư thế sẵn sàng báo tin cho đồng bọn khi gặp “sự cố”.

Nhưng chúng không thể ngờ được rằng, các trinh sát của Công an huyện Yên Châu đã tính toán tất cả các tình huống xấu có thể xảy ra, lựa chọn địa điểm thuận lợi nhất để tóm gọn cả toán. Khi đối tượng “ôm hàng” bị bắt giữ, hắn vẫn không hiểu tại sao không nhận được tín hiệu từ đồng bọn. Gỡ chiếc túi để trên giá đèo hàng xe máy, lực lượng Công an đã thu giữ tổng số 36.000 viên ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng và 21 viên đạn, trong đó có 2 viên đã lên nòng.

Trước đó vào hồi 18h ngày 24-7, tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ đã phát hiện bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn, thu giữ 13 bánh heroin, và hồi 10h30 ngày 25-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt 3 đối tượng, thu giữ 3000 viên ma túy tổng hợp. Như vậy là chỉ trong vòng 3 ngày, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Sơn La đã phá thành công 4 chuyên án ma túy lớn, thu giữ số lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp, trong đó hầu hết các đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới đều được trang bị vũ khí nóng.

Minh Phong