Tại cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lực lượng chức năng đã bắt gọn đối tượng người Lào mang ma túy vào Việt Nam để tiêu thụ.

Số tang vật công an thu giữ trong chuyên án.

Ngày 2.3, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC47) Công an Nghệ An cho biết, đơn vị đánh án thành công chuyên án 389C, bắt giữ 2 đối tượng chuyên đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình, Phòng PC47 Công an Nghệ An phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về TP.Vinh (Nghệ An) tiêu thụ với số lượng lớn nên đã xác lập chuyên án mang bí số 389C để đấu tranh triệt xóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 20h ngày 1.3, tại Km81 Quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, Phòng PC47 phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo bắt giữ Văn Xay Hạ (SN 1995, trú tại bản Nậm Pao, thị trấn Lạc Xao, Bolykhamxay, Lào) đồng thời thu giữ 1kg ma túy đá, 16.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng tự chế.

Khi phát hiện bị vây bắt, đối tượng ra sức chống đối, tìm cách nhảy xuống vực sâu để trốn nhưng bị các trinh sát khống chế bắt giữ.

Tiếp tục điều tra mở rộng, ban chuyên án bắt giữ thêm đối tượng Bun My Hạ (SN 1990, cùng trú tại bản Nậm Pao) khi đang tiến hành giao dịch ma túy với một số đối tượng tại thị trấn Hương Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, số ma túy trên được mua từ Viêng Chăn đưa qua Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, đang chờ bán cho một số đối tượng tại TP.Vinh (Nghệ An) thì bị bắt.

Hiện cơ quan chức năng, đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án trên.

DOANH NHÂN