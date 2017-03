Hành động này của Lý Tiểu Long được xem là cách để thoát hiểm trong một số trường hợp gặp bất lợi.

Trong các bộ phim võ thuật của Lý Tiểu Long uất hiện không ít những ngôi sao võ thuật tên tuổi của Hollywood và thế giới. Phần lớn họ đều thủ vai phản diện và đối đầu với huyền thoại họ Lý.

Loạt bài Lý Tiểu Long và những đối thủ "không đội trời chung" sẽ lần lượt giới thiệu đến độc giả các nhân vật mang nhiều duyên nợ cả trên phim và ngoài đời.

Màn "võ cắn" độc đáo trên màn ảnh

Trong Tinh Võ Môn/Fist of Fury (1972), nhân vật Trần Chân (Lý Tiểu Long) phải đối mặt với gã vệ sĩ người Nga Petrov (Robert Baker), trước khi anh có thể chạm trán với tên trùm Suzuki (Chikara Hashimoto) người Nhật Bản.

Trần Chân chạm trán Petrov

Trận chiến giữa Baker và Lý Tiểu Long trên màn ảnh chính là sự hòa trộn giữa những đòn thù đầy uy lực nhưng vẫn pha chút yếu tố hài hước. Khi bị đối phương dùng đòn Armbar (đòn khóa bẻ tay kinh điển trong BJJ), Lý Tiểu Long đã “cắn” đối thủ để thoát thân.

Trong lúc giao đấu, hành động này của Lý Tiểu Long không được gọi là chơi bẩn và đó là cách để thoát hiểm trong một số trường hợp gặp bất lợi.

Trận thư hùng giữa hai thầy trò trong "Tinh võ môn"

Xem lại trận đánh này, người xem có lẽ vẫn thì thầm rằng Lý Tiểu Long nổi tiếng vậy mà cũng “chơi lầy” trên màn ảnh. Một điều rất thú vị về sự nghiệp diễn xuất của Lý Tiểu Long.

Màn “cắn” này cũng góp phần tạo tính chất hài hước cho phim của họ Lý. Sau cú cắn, Lý Tiểu Long chùi miệng như thể vừa kết thúc một bữa ăn. Tiếp đến Lý tấn công liên tiếp lên mặt của Baker kèm theo nụ cười nham hiểm.

Cú đá trí mạng của Trần Chân về phía đối t hủ.

Trận chiến kết thúc đầy kịch tính với đòn thù dữ dội của Lý dội vào đầu Baker bằng cú đá thần sầu, khiến đối phương bất tỉnh. Cuối cùng Lý dùng tay tấn công trung yết hầu của Baker, chính thức kết liễu số phận kẻ thủ ác.

Từ bạn thân đến trò cưng của huyền thoại họ Lý

Nhắc đến Robert Baker, người hâm mộ dòng phim hành động không thể không biết đến ông với vai diễn sát thủ người Nga mang tên Petrov trong Tinh võ môn.

Họ vừa là thầy trò trên võ đường, vừa là bạn thân, đồng nghiệp trên phim trường lẫn đời thực.

Dù trên phim Baker và Lý có trận thù quyết liệt nhưng ngoài đời họ lại là tình thầy trò. Bản thân ngôi sao người Mỹ chính là học trò tại giáo đường võ thuật của Lý Tiểu Long, với phong cách võ thuật Triệt quyền đạo danh bất hư truyền.

Nhờ tinh thần học tập và rèn luyện võ tập hết mình cũng như ngoại hình có phần hiểm ác, Baker được sư phụ học Lý mời thủ vai siêu ác nhân người Nga trong phim của ông.

Robert Baker luyện tập Triệt quyền đạo.

Ngoài vai diễn nói trên, Baker còn được sư phụ họ Lý mời đóng một vai nhỏ là tên côn đồ trong bộ phim tiếp theo của ông, mang tên Mãnh long quá giang/The Way of the Dragon (1972). Sau thời gian này, Baker gần như biến mất hoàn toàn khỏi màn ảnh.

Về sau, ngôi sao sinh năm 1940 được mời góp mặt trong một vài bộ phim tài liệu liên quan đến huyền thoại Lý Tiểu Long.

Trước đó, những fan võ thuật còn nhớ màn trình diễn tuyệt kỹ võ thuật Cú đấm 1 inch và Cú đấm 6 inch điêu luyện của Lý Tiểu Long, được ông biểu diễn tại Giải vô địch karate quốc tế Long Beach 1964.

Rober Baker trở thành "chuột bạch" chịu cú đấm 6 inch của Lý Tiểu Long.

Trong màn trình diễn này, Lý có mời Baker cùng tham gia trong vai trò là nạn nhân chịu cú đấm danh bất hư truyền. Kết quả sau ngày hôm đó, Baker nhớ lại cho biết: “Tôi đã nói Lý đừng biểu diễn trò này lần nào nữa. Khi anh ấy đấm tôi cú đó khiến tôi phải nghỉ việc mấy ngày vì vết đau ở ngực gần như làm tôi không thể thở nổi”.

Hối lộ sư phụ bằng ma túy nhập lậu?

Trước khi theo học tại võ đường của Lý Tiểu Long, Baker từng theo học Al Dasascos ở Kajukenbo. Sau đó ông trở thành bạn thân của Lý và là một trợ giảng đắc lực của sự phụ trong một vài năm.

Tình bạn thân giữa Lý Tiểu Long và Robert Baker.

Tuy vậy, cuốn sách Unsetteled Matters của Tom Bleeker từng tiết lộ lý do Robert Baker nổi tiếng hơn các đệ tử khác của Lý Tiểu Long, từ trước khi ông tham gia Tinh võ môn. Lý do được cho là Baker buôn lậu ma túy và "đút lót" cho thầy của mình.

Sự thân thiết giữa hai người được Lý từng nửa đùa nửa thật khi khẳng định, Baker không khác vệ sinh thân cận của ông. Sau cái chết đột ngột của Lý Tiểu Long khiến Baker gần như sụp đổ và vô cùng đau đớn.

Baker tin võ thuật của Lý Tiểu Long không phải để truyền dạy theo cách thương mại hóa.

Ông không mở bất kỳ trường lớp đào tạo võ thuật nào mang tính chất thương mại. Thay vào đó, trong suốt hơn 20 năm ông đã truyền dạy võ cho nhiều người hoàn toàn không vì lợi ích kinh tế.

Baker tin rằng, những gì ông được học từ Lý Tiểu Long hoàn toàn không phù hợp với các lớp học mang tính thương mại.

Một nguồn tin cho rằng Baker đã qua đời trong thời gian năm 1992 – 1994 vì bị đột quỵ, ung thư lẫn nhồi máu cơ tim hoặc bị xơ gan. Còn theo nhiều nguồn tin vẫn ghi ông sinh năm 1949 và mất năm 1993.

