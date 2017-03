Từ Jose Gimenez, Victor Lindelof cho đến Virgil van Dijk, Man United đã nhắm khá nhiều trung vệ đắt giá, nhưng thật ra, họ có thể hướng đến một phương án rẻ hơn, mà chất lượng không kém: Michael Keane .

Tuần trước, Michael Keane đã trở thành cầu thủ Burnley đầu tiên sau 43 năm khoác áo tuyển Anh. Trung vệ 24 tuổi này cũng là tuyển thủ Anh thứ 33 trưởng thành từ lò đào tạo Man United .

Michael Keane đã trưởng thành

Sinh ra ở Stockport, Greater Manchester, và gia nhập đội trẻ Man United từ năm 11 tuổi, Michael Keane từng mơ ước trở thành một phần đáng nhớ trong lịch sử Quỷ đỏ. Nhưng trong suốt 4 năm kể từ khi ký hợp đồng chuyên nghiệp, anh chỉ được đá vỏn vẹn 5 trận trong màu áo Đỏ, còn lại là một loạt những chuyến "học việc" ở Leicester, Derby County, Blackburn, và Burnley. Tháng Giêng năm 2015, Keane bị bán đứt cho Burnley với giá 3 triệu bảng.

Mùa này, trong khi Keane thi đấu rất chắc chắn cùng Burnley và được ra mắt ĐT Anh thì Man United khá đau đầu với bài toán trung vệ bởi Chris Smalling, Phil Jones sa sút, vật lộn với chấn thương. Có lẽ Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward đang cảm thấy hơi hối hận vì không cài điều khoản mua lại Keane. Họ chỉ có điều khoản được hưởng 20% nếu anh rời Turf Moor.

Từng bỏ ra mức giá kỷ lục để đưa Paul Pogba trở lại Old Trafford, Man United hẳn sẽ không ngần ngại mua lại Keane nếu cho rằng anh là lựa chọn thích hợp. Thương vụ ấy sẽ tiếp tục khiến người ta đặt câu hỏi có phải Louis van Gaal đã sai lầm. Ngày ra đi, Keane từng tuyên bố nếu Sir Alex còn làm HLV, anh sẽ không bao giờ bị bán. Có thể điều đó cũng đúng với Danny Welbeck và Jonny Evans.

Jones và Smalling, cũng như Evans và Marcos Rojo đều xếp trên Michael Keane trong thứ tự ưu tiên tại Man United. Thế nhưng mùa trước, Van Gaal từng phải xếp Daley Blind đá trung vệ. Tất nhiên, khi ấy Keane chưa sẵn sàng đá chính cho Man United. Nhưng anh đã trưởng thành hơn rất nhiều sau khi chơi hơn 102 trận (ghi 7 bàn) cho Burnley suốt hơn 2 năm qua. Mùa này, Keane cùng Tom Heaton (cũng là một cựu Quỷ đỏ) chính là người hùng giúp Burnley cầm hòa Man United 0-0 ngay tại Old Trafford.

Paul McGuiness, cựu HLV đội trẻ Man United , từng khẳng định Keane còn hay hơn cả Mats Hummels, một ngôi sao mà Man United từng theo đuổi: "Cậu ấy nhanh hơn, không chiến tốt hơn. Cậu ấy không giàu kinh nghiệm như Hummels, nhưng hiểu Man United hơn vì đã từng gắn bó với đội bóng này. Keane có tiềm năng để trở thành cầu thủ đẳng cấp". Những nhận xét ấy được đưa ra sau trận giao hữu giữa Anh và Đức mà Keane ra mắt hồi tuần trước.

Michael Keane và DNA Man United

Theo trang transfermarket, Michael Keane được định giá khoảng 10 triệu bảng, song con số thực tế có thể gấp đôi như thế. Không những vậy, nếu Man United muốn đưa anh trở lại, họ có thể sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Everton, Chelsea, và Liverpool. Nhưng ngoài mối quan hệ đã được thiết lập với Burnley, Quỷ đỏ cũng có lợi thế khác, từ chính Michael Keane.

“Tôi là một fan United, và sẽ mãi như vậy”, Keane đã nói như thế hồi đầu mùa giải này. Anh cũng tiết lộ rằng mình vẫn thường xuyên liên lạc với Pogba, còn Jesse Lingard vẫn là bạn thân nhất. Cha anh đã mua vé cả mùa ở Old Trafford suốt hơn 40 năm. Michael và cậu anh song sinh Will Keane đã tranh nhau đi xem suốt từ hồi bé.

Với tình yêu như thế, thật khó tưởng tượng Michael Keane có thể từ chối trở lại Old Trafford nếu Mourinho gõ cửa. Will phải từ bỏ giấc mơ dẫn dắt hàng công Man United vì những chấn thương nghiêm trọng, và giờ, anh cũng không có vị trí ở Hull City, nhưng Michael có vẻ như may mắn hơn. “Khi ra đi, tôi có cảm giác rằng mình phải chứng tỏ điều gì đó, và động lực ấy giúp tôi cố gắng hơn”, anh tâm sự, “Tôi thấy rằng, mình đã làm khá tốt”.

Đó có thể là một lời gợi mở, rằng anh ra đi để mong một ngày trở lại. Và các fan của Man United thì có lẽ không mong gì hơn, bởi họ vẫn khát khao những cầu thủ chất lượng và có sẵn trong mình DNA Quỷ đỏ như thế. Điều đó lại càng quan trọng ở thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson.

21h00 ngày 01/04, sân Old Trafford, Man United – West Brom (lượt đi 2-0):

3 điểm là quan trọng nhất

Có thể chiến thắng 2-0 ngay tại The Hawthorns hồi tháng 12/2016 khiến các fan nghĩ rằng trận đấu với West Brom hôm nay không quá khó khăn. Thực tế không hẳn như vậy. West Brom từng thắng 2/3 lần làm khách tại Old Trafford. Còn nếu đêm nay, nếu ông Tony Pulis chủ trương phòng ngự số đông để kiếm một điểm, việc Man United vắng một số trụ cột sẽ khiến họ gặp không ít khó khăn.

Chấn thương và thẻ phạt khiến Man United mất nguyên trục dọc của mình. Nếu như Bailly – Rojo có thể thay thế tốt Smalling – Jones, Rashford có thể mang đến cách tiếp cận mới mẻ hơn so với Ibrahimovic thì khu trung tuyến sẽ là một nỗi lo lớn bởi bộ đôi Carrick – Fellaini chậm chạp và kém năng động hơn hẳn Pogba (chấn thương) – Herrera (treo giò).

Đội hình dự kiến

Man United: De Gea – Valencia, Bailly, Rojo, Blind – Carrick, Fellaini – Martial, Mkhitaryan, Mata - Rashford

West Brom: Foster - Dawson, McAuley, Evans, Nyom - Morrison, Livermore, Fletcher, Brunt, McClean – Rondon.

Dự đoán: 2-1

Tuấn Cương

Thể thao & Văn hóa