Zlatan Ibrahimovic là "tội đồ" khiến Man Utd phải chia điểm với Bournemouth, nhưng đang có phong độ rất cao, lại bị đối thủ đang khủng hoảng toàn diện cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà Old Trafford trong thế trận được "chấp người" cả hiệp 2 là điều...không thể tin nổi.

Man United đã không cải thiện được vị trí thứ 6 sau hơn 4 tháng

Man United đang rất hưng phấn sau mạch 7 trận thắng liên tiếp và vừa giành chức vô địch League Cup. Hơn nữa, tuần vừa qua là quãng thời gian hiếm hoi trong mùa này thầy trò Jose Mourinho được nghỉ thi đấu tới 6 ngày. Được trở về sân nhà tiếp đón một Bournemouth đang khủng hoảng toàn diện với 4 trận thua liên tiếp (để thủng lưới tới 12 lần), Quỷ đỏ dù đã có được bàn mở tỉ số sớm do công của Marcos Rojo và được chơi hơn người trong cả hiệp 2 sau chiếc thẻ đỏ có phần oan uổng của tiền vệ Andrew Surman, nhưng lối chơi tấn công thiếu ý tưởng và có phần kém may mắn khiến đoàn quân của HLV Jose Mourinho bị chia điểm tức tưởi, trong trận đấu mà Zlatan Ibrahimovic đã không thực hiện thành công quả 11m bởi tài năng của thủ thành Artur Boruc - người đã có trận đấu xuất thần tại Old Trafford.

Bước vào trận đấu này, HLV Mourinho đã sử dụng hậu vệ cánh Luke Shaw. Rooney và Phil Jones cũng trở lại ở trận đấu này, trong khi Eric Bailly và Herrera được nghỉ ngơi, Henrik Mkhitaryan chưa hoàn toàn bình phục nên không có trong danh sách thi đấu.

Cả 2 đội đều không giấu giếm ý đồ khi nhập cuộc. Man Utd muốn tấn công phủ đầu, Bournemouth pressing khắp mặt sân và cố gắng phản công thật nhanh khi có bóng. Chính vì thế, trận đấu diễn ra rất cởi mở với hàng loạt tình huống nguy hiểm ngay từ đầu trận. Cơ hội đầu tiên thuộc về Man Utd, ngay ở phút thứ 5. Từ đường chuyền dài của Shaw, Pogba đã có pha bứt tốc cực nhanh, tuy nhiên, anh không thể đánh bại Boruc.

Phút 11, đến lượt Ibrahimovic bỏ lỡ pha chuyền ngang đẹp mắt của Rooney. Những phút sau đó, Man Utd bắt đầu làm chủ trận đấu và tạo ra một loạt cơ hội. Tuy vậy, lần lượt Ibrahimovic và Martial đều bỏ lỡ rất lãng phí.

Tuy vậy, cũng chỉ mất 23 phút để M.U phá vỡ thế bế tắc. Từ nỗ lực sút bóng của Valencia, Marcos Rojo đã nhanh chân dứt điểm làm bóng thay đổi hướng bay thẳng vào lưới Bournemouth.

Thừa thắng xông lên, Man Utd tiếp tục dồn ép đội khách, tuy nhiên họ không tạo ra thêm cơ hội nào đáng kể. Quá mải mê tấn công, Man Utd trả giá đắt ở phút 39. Từ 1 pha phản công nhanh của Bournemouth, Phil Jones đã phạm lỗi trong vòng cấm địa sau pha ngoặt bóng của Marc Pugh. Trên chấm phạt đền, Josua King dễ dàng hạ gục De Gea. 1-1 cho đội khách!

Bàn thắng này mở màn cho những phút cuối hiệp 1 cực kỳ căng thẳng. Sau pha lộn xộn trong vòng cấm địa của Bournemouth, Andrew Surman đã lao vào đẩy ngã Ibrahimovic và tiền vệ của Bournemouth đã bị đuổi khỏi sân. Trong khi đó, Ibrahimovic khá may mắn khi không phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì lỗi đánh cùi chỏ với hậu vệ đội khách, Tyrone Mings.

Bước sang hiệp 2 với lợi thế hơn người, Man Utd tràn sang phần sân Bournemouth tấn công. Tuy nhiên, họ thậm chí còn bế tắc hơn khi 2 đội ngang về quân số. Các cầu thủ đội nhà tỏ ra quá nóng vội và thường xuyên chuyền bóng thiếu chính xác, hoặc làm lỡ nhịp đồng đội.

Trong một ngày thi đấu đáng quên, Ibrahimovic tiếp tục có màn trình diễn thảm họa. Tiền đạo người Thụy Điển có cảm giác bóng cực tệ và bỏ lỡ mọi cơ hội anh có. Ngay cả khi Pual Pogba mang về quả phạt đền ở phút 70 khi nỗ lực cứu bóng của tiền vệ người Pháp đưa bóng vào tay hậu vệ Bournemouth, nhưng trên chấm 11 mét, Ibrahimovic cũng không thể ghi bàn. Tuy vậy, cũng phải dành lời khen cho thủ thành Artur Boruc khi anh đã có phá cứu thua tuyệt vời từ tình huống đá sệt khá hiểm của Ibra. Một ngày thi đấu quá ấn tượng của thủ thành 37 tuổi người Ba Lan.

Thời gian trận đấu càng trôi về cuối, Man Utd càng tỏ ra nóng vội trước lối chơi "xấu" để câu giờ bằng mọi cách của các cầu thủ Bournemouth. Chính vì quá nóng vội, ngay cả khi có cơ hội tốt, họ cũng không thể tận dụng thành công, đáng tiếc nhất là tình huống dứt điểm của Paul Pogba trong khoảng thời gian 5 phút bù giờ.

Trận đấu khép lại với tỉ số 1-1 trước sự khó hiểu của CĐV Man United, bởi dường như họ đang bị vị trí thứ 6 "bỏ bùa" khi mà sau trận đấu này, họ vẫn không cải thiện được thứ hạng sau 139 ngày dài chờ đợi, bất chấp thầy trò Jose Mourinho có trận bất bại thứ 17 liên tiếp tại Premier League.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Man United: de Gea 6; Valencia 7, Jones 4.5, Rojo 6.5, Shaw 6.5 (Fellaini 70 6); Carrick 7 (Lingard 70 6), Pogba 7; Mata 6, Rooney 6 (Rashford 70 6), Martial 6.5; Ibrahimovic 5

Bournemouth: Boruc 8.5; A Smith 6, Cook 6, Mings 6 (Cargill 78), Daniels 6; Arter 6.5, Surman 6, Fraser 6, Pugh 6 (Gosling 45 6.5); King 6.5 (Gradel 88), Afobe 5.5

Phong Trần