Giới chức Malaysia bắt giữ đối tượng được cho là có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo đó, trong số 9 đối tượng có một giáo viên tiểu học. Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết, tất cả các đối tượng trên đều là công dân Malaysia Những đối tượng trên trong độ tuổi từ 26 - 46, bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét diễn ra từ ngày 15 - 21/3 tại các bang Selangor, Perak, Kedah, Kelantan và Johor.

IS đang gia tăng sự hiện diện tại một số quốc gia châu Á.

Bên cạnh đó, trong số các đối tượng bị bắt cũng có một kỹ thuật viên của công ty Puspakom tại Klang (Klang), bang Selangor. Đây là một trong những thành viên của nhóm Black Hawk Telegram, nhóm chân rết của IS dính líu đến vụ đánh bom tại Câu lạc bộ đêm Movida, Puchong, bang Selangor, hồi tháng 6/2016 làm 8 người bị thương.

Được biết, đối tượng này thú nhận tham gia chuyển tiền cho Muhammad Wanndy Mohamed Jedi, tay súng cầm đầu nhóm người Malaysia đang chiến đấu cho IS tại Syria. Một đối tượng khác bị bắt ngày 16/3 là giáo viên tiểu học, thú nhận làm công tác tuyên truyền tư tưởng của IS qua mạng xã hội Facebook để tuyển mộ thành viên cho tổ chức khủng bố này.

Cũng theo Tổng thanh tra Khalid, một trong số các đối tượng đã gặp các phần tử IS tại Indonesia nhận thuốc nổ để tiến hành kế hoạch đánh bom một đồn cảnh sát tại Tapah, bang Perak.

Trước đó, hôm 13/3 cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 7 người, bao gồm 5 người Philippines với cáo buộc có liên hệ với IS. Theo Chánh thanh tra cảnh sát Abu Bakar, phần lớn các nghi phạm đã bị bắt giữ trong đợt truy quét ở Sabah (đảo Borneo) vào đầu tháng này.

Malaysia đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ về an ninh kể từ khi nhóm tay súng có liên hệ với IS tiến hành cuộc tấn công khủng bố liên hoàn ở Jakarta, thủ đô quốc gia láng giềng Indonesia hồi tháng 1/2016 vừa qua. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2013 - 2016, các nhà chức trách Malaysia đã bắt giữ hơn 250 người nghi có liên quan tới IS.