Cảnh sát Malaysia ngày 5/3 cho biết đã bắt giữ sáu người nước ngoài và một người Malaysia bị nghi có liên hệ với các nhóm khủng bố, trong đó có tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cảnh sát Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong số bảy người bị bắt giữ có một người Malaysia, một người Indonesia, bốn người Yemen và người còn lại đến từ một nước Đông Á. Trong một thông cáo, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar cho biết, hai đối tượng người Malaysia và Indonesia bị bắt do đã lên kế hoạch tấn công khủng bố tại Malaysia bằng một thiết bị nổ gắn trên một xe ô tô trước khi chạy tới Syria để gia nhập IS. Hai người này thuộc mạng lưới IS, nhận chỉ thị hành động từ Muhammad Jedi, một tay súng người Malaysia tham gia IS ở Syria.

Bốnngười Yemen bị bắt giữ do bị tình nghi là thành viên một nhóm nổi dậy ở Yemen, và cũng nằm trong đường dây tổ chức làm giả giấy tờ đi lại. Cảnh sát cũng tịch thu nhiều hộ chiếu với các quốc tịch khác nhau và nhiều loại tiền tệ với tổng trị giá 60.650 USD. Trong khi đối tượng còn lại mang thị thực sinh viên giả, có liên hệ với một nhóm tay súng ở Đông Á chuyên đưa thành viên tới Malaysia trước khi gia nhập IS ở Syria.

Malaysia trong vài năm qua đã bắt giữ hàng trăm người bị nghi có liên hệ với các nhóm khủng bố. Nước này đãđược đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi những kẻ đánh bom liều chết và các tay súng có liên hệ với IS mở các cuộc tấn công ở Jakarta (Indonesia) hồi tháng 1/2016.Một vụ tấn công bằng lựu đạn tại một quán rượu ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur tháng 7/2016 đã làm 8 người bị thương. IS đã nhận thực hiện vụ tấn công này.

TTXVN/Tin Tức