Dự sự kiện với những bộ cánh táo bạo, tung những bộ ảnh nội y đầy táo bạo, sexy, người đẹp Mai Ngô khác hẳn so với thời kỳ tham gia thi The Face mùa đầu.

Mai Ngô xuất hiện trong buổi casting của NTK Chu Thanh Phong. Cô lộ nhược điểm đùi to khi diện quần sooc quá ngắn

Còn nhớ hồi đầu tham gia cuộc thi The Face Vietnam, Mai Ngô gây sửng sốt cho khán giả các thí sinh, đặc biệt ban giám khảo với thân hình mập mạp. Đôi chân to quá khổ so với thân hình của một người mẫu.

Tuy nhiên Mai Ngô khá tự tin với thân hình của mình, bởi cô quan niệm người mẫu không nhất thiết phải đẹp, phải gầy.

Với quan niệm như vậy, cô không có chút e ngại mà còn thể hiện cá tính thẳng thắn, nhiều phát ngôn gây sốc hay sự nỗ lực của cô trong chương trình đã để lại nhiều dấu ấn hơn và giành ngôi vị Á quân The Face Vietnam.

Sau cuộc thi The Face, người đẹp tiếp tục xuất hiện cực ngầu trong buổi casting show diễn NTK Chu Thanh Phong. Mai Ngô tiếp tục lộ nhược điểm bắp đùi quá khổ trong chiếc quần sooc.

Tuy nhiên sau một thời gian tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp, người mẫu mà tên tuổi chưa thật sự được biết đến nhiều, Mai Ngô đã có cuộc "lột xác" ngoạn mục, cô tập luyện và cho khán giả thấy từ đôi chân "quá khổ", nay đã được thay thế bằng một cặp đùi săn chắc khá hút mắt khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng.

Không còn "vai u thịt bắp", với bờ vai mong manh, bắp tay được thu nhỏ giúp cho Mai Ngô nữ tính và gợi cảm hơn rất nhiều.

Thể hiện thế mạnh khoe nội y triệt để, Mai Ngô diện trong những bộ body suit giúp cô khoe khéo đường cong bốc lửa và đầy đặn của mình.

Mai Ngô còn luôn dự sự kiện với những bộ cánh táo bạo, và luôn có sự xuất hiện của các phụ trang đầy lạ lẫm.

Nhờ sự nỗ lực, thần thái chuyên nghiệp mà Mai Ngô xuất hiện khá nhiều trên các tạp chí tên tuổi.

Bộ ảnh của cô trước khi tham gia Asia's Next Top Model 2016 cũng khiến cho nhiều tín đồ thời trang phải "nóng mắt".

Hóa thân vào những cô nàng hoang dại chỉ với một mảnh vải lưới là những biểu cảm, tạo dáng đầy khiêu khích của cô.