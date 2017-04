Bước ra từ cuộc thi "Gương mặt thương hiệu", chân dài 22 tuổi trở thành người mẫu được yêu thích, cũng như có nhiều cơ hội công việc giúp cô ổn định kinh tế.

Chân dài trưởng thành từ chương trình The Face mùa đầu cho biết nhờ cuộc thi The Face và huấn luyện viên Lan Khuê, cô đã thay đổi hình ảnh, từ phản cảm đến được yêu mến. Từ đó, nữ người mẫu kiêm vũ công có nhiều cơ hội công việc và cát-xê cũng tăng đáng kể so với thời cô làm mẫu không thù lao.

Cát - xê tăng gấp 20 lần nhờ The Face

- Lý do chị vắng mắt tại thời khắc quan trọng ở sự kiện Influence Asia 2017 vì đau bụng khiến nhiều người bất ngờ, lẫn thông cảm, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng chị cố tình gây chiêu trò, tạo sự chú ý, chị sẽ nói gì?

- Tôi rất vui khi được gọi tên ở hạng mục Nghệ sĩ tiêu biểu của năm tại Việt Nam. Tôi nôn nóng và chuẩn bị cho sự kiện này từ nhiều tháng trước. Thậm chí còn dành một tháng rưỡi để chuẩn bị ê-kíp đi cùng, cũng như lo trang phục. Chưa bao giờ tôi đi sự kiện mà chỉn chu như vậy.

Sự vắng mặt của tôi là sự tiếc nuối. Đây là một trong những may mắn mà không phải ai cũng có được. Việc xuất hiện chung với Jessica là vinh dự lớn. Lúc đó tôi không nghĩ mình nhận được giải thưởng bởi đoàn Việt Nam có rất nhiều tên tuổi nổi trội.

Ngay gần thời khắc quan trọng, tôi thấy đau bụng nên phải vắng mặt, xong thì trở về chỗ ngồi thôi. Đọc trong nhóm "chat" thì thấy mọi người đang tìm mình, tôi đã rất hốt hoảng. Sau đó suốt cả buổi tôi chỉ ngồi im lặng. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội lớn mà không phải ai cũng có được chứ không hề chiêu trò. Không ai lại lấy việc này để tạo sự chú ý.

Hôm 8/4, Mai Ngô tham dự lễ trao giải Influence Asia 2017 tại Malaysia cùng nhiều bạn trẻ Việt. Ảnh: NVCC.

- Ngoài những sự cố khách quan, chị còn thường xuyên vướng lỗi trang phục. Lần này miếng dán màu vàng đã phần nào tố cáo việc chị thiếu đầu tư cho sự kiện lớn. Cộng với những lần ăn mặc đáng chê trách khác, nhiều người gọi chị là thảm họa thời trang, chị sẽ nói gì?

- Miếng dán màu vàng là sự cố ngoài ý muốn. Với bộ trang phục ren mỏng phần trên và khoét sâu bên hông không thể mặc nội y, vì thế việc mọi người giật tít cho rằng tôi lộ nội y là không đúng. Trước sự kiện, tôi có chuyến dã ngoại cùng nhóm bạn và không may bị một nhánh cây làm trầy da. Lúc gấp gáp chỉ kịp dùng chiếc băng dán màu vàng.

Mặc dù tôi đã chuẩn bị cho sự kiện trước một tháng rưỡi, nhưng vẫn có những trường hợp hy hữu xảy ra. Tôi rất tiếc. Nhưng nhìn lại, tôi thấy hình ảnh của mình chưa bao giờ tươm tất như vậy.

Việc dư luận đánh giá mình thế nào tôi luôn đón nhận. Thực tế tôi không có nhiều thời gian, hay đủ tài chính để chuẩn bị những bộ cánh lộng lẫy đi sự kiện. Tôi nghĩ, những gì phù hợp nhất với mình thì dùng. Tôi không có nhiều lựa chọn.

- Nhiều nhận xét cho rằng The Face là bước ngoặc thay đổi cuộc đời của nhiều người mẫu trẻ, trong đó Mai Ngô từ con số 0 đã trở thành người mẫu đắt show quảng cáo. Có được thành công như hiện nay, chị nghĩ mình may mắn hay nhờ nỗ lực của bản thân?

- Mai Ngô được nhiều hay không tại The Face, mọi người nhìn vào cũng biết. Mỗi người có mục tiêu riêng khi đến với chương trình. Tham gia The Face tôi muốn hình ảnh của mình đẹp hơn trong mắt khán giả.

Đạt được mục tiêu, tôi nghĩ rằng mình là người thành công nhất ở chương trình dù không đoạt giải quán quân. Nhờ chương trình mà hình ảnh của tôi chuyển từ “bị ghét” sang được yêu thích, khán giả ủng hộ và đồng hành cùng tôi.

- Bước ra từ chương trình The Face, cát-xê của chị cũng tăng lên gấp hàng chục lần, thực tế thế nào?

- Trước đây tôi không phải là người mẫu. Đối với công việc này tôi vẫn chưa tìm được cơ hội để theo đuổi nghề, thậm chí còn không kiếm được tiền, có lúc tôi làm không công, hoặc đôi khi tôi chỉ nhận được tiền bồi dưỡng đi lại, ăn uống. Cuộc sống của tôi rất khó khăn.

Từ khi tham gia The Face, khán giả ủng hộ, tôi nhận được nhiều lời mời công việc, nhiều gấp hai mươi mấy lần so với lúc trước. Cát-xê cũng tăng 20 lần so với thời điểm tôi làm không công cho nhiều chương trình, sự kiện.

- Việc ghép cặp với Lilly Nguyễn trong thời gian qua khiến cả hai vướng tin đồn yêu đồng giới. Thông tin này ảnh hưởng thế nào đến chị?

- Mối quan hệ của tôi và Lilly chủ yếu là công việc. Chúng tôi biết nhau từ The Face. Khi đó, cả hai đều là đối thủ của nhau. Trong cuộc thi, chúng tôi không thể là bạn, nhưng khi chương trình kết thúc, chúng tôi thân thiết hơn. Đi chung với Lilly tôi cảm thấy thoải mái.

Tin đồn quanh mối quan hệ của chúng tôi rất nhiều, nhưng tôi khẳng định cả hai chỉ là bạn bè.

Một trong những bộ cánh khiến Mai Ngô bị gán mác thảm họa thời trang. Ảnh: NVCC.

Phạm Hương không là bạn, không là thù

- Chương trình The Face cũng cho thấy mẫu thuẫn giữa chị và Phạm Hương. Cho đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ này được cải thiện thế nào?

- Tôi và chị Phạm Hương cạnh tranh và mâu thuẫn trong công việc, cuộc thi. Còn ở cuộc sống đời thường, mối quan hệ này cũng bình thường như bao người khác. Tôi và chị Hương có sự nể trọng nhau và vui vẻ. Chúng tôi không là bạn, nhưng cũng không là thù.

Cuộc sống của tôi có hai giới hạn mối quan hệ bạn bè và người thân. Những người tôi tiếp xúc, nói chuyện đều là những người tôi dành sự tôn trọng nhất định. Tôi không bao giờ “đánh kẻ chạy lại”. Người có thiện chí tốt với tôi, tôi sẽ đáp trả tương tự.

Nữ vũ công "đụng độ" đàn chị Phạm Hương tại The Face. Ảnh: NVCC.

- Dù khá tích cực tham gia các hoạt động thời trang, song chị vẫn bị coi là người mẫu có nhiều khuyết điểm ngoại hình, không phù hợp với nghề. Chị có chạnh lòng?

- Năm 2013 tôi đặt cho mình tiêu chí không nhất thiết phải làm người mẫu gầy. Chỉ cần tự tin vào vóc dáng của mình là có thể trở thành người mẫu. Năm 2016, quan niệm của tôi là người mẫu không cần đẹp, chỉ cần có thiện chí muốn làm nghề hay không, đủ kiên trì theo đuổi công việc.

Dùng người đẹp là xưa rồi, dùng người xấu tác động đến người xem mới hiệu quả. Điểm yếu của người mẫu đôi khi sẽ thuyết phục được khách hàng hơn là người đẹp hoàn hảo.

- Tại The Face, chị trở thành biểu tượng được nhiều thí sinh mùa sau ngưỡng mộ. Chị dành lời khuyên thế nào cho các đàn em mong muốn tạo được sự khác biệt ở chương trình mùa thứ hai?

- Đừng sợ hãi mất hình tượng, mất thời gian, mỗi chuyến đi là một bài học. Nếu không thắng cuộc, bạn sẽ nhận được những bài học có giá trị hơn là giải thưởng.

Tôi có lời khuyên dành cho các bạn là: Nếu có đam mê, đừng lưỡng lự, cứ tham gia bất kỳ cuộc thi nào bạn muốn. Không có gì là uổng phí bằng thời gian ngồi coi ti vi ở nhà và tiếc nuối.

Minh Tâm